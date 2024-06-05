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Архангельские работодатели в отчаянии ищут айтишников без опыта работы

Еще год назад местные работодатели всё чаще отдавали предпочтение соискателям с опытом. Теперь аналитика рынка труда показывает, что компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта. 

За последний месяц местные работодатели разместили более сотни новых вакансий в ИТ-сфере, доступных как соискателям с опытом, так и без, то есть начинающим специалистам. В целом спрос на айтишников на рынке труда Архангельской области вырос на 6%, если сравнивать с началом лета 2023 года. В свою очередь местные соискатели не оставляют надежд найти работу в ИТ-сфере этим летом. Так, архангельские айтишники за месяц разместили и обновили около 1,5 тыс. резюме, что также на 12% больше, чем в начале лета 2023 года.  

При этом объём вакансий именно для соискателей без опыта в ИТ-сфере Архангельской области по сравнению с прошлым годом вырос на 120%. Кроме того, стали появляться возможности стажировок для местных айтишников. Таким образом, компании показывают, что становятся более гибкими в подборе востребованного персонала, что логично на фоне возрастающего дефицита кадров даже в такой высококонкурентной среде, как ИТ-сфера.  

Также спрос на ИТ-персонал толкает местные компании к повышению средней предлагаемой зарплаты. Так, сейчас предлагаемый в ИТ-сфере Архангельской области доход уже достиг 50,7 тыс. рублей, что на 5,1 тыс. больше, чем в начале лета 2023. 

В топ-5 самых востребованных специальностей в ИТ-сегменте северного региона за прошедший месяц вошли профессии программист\разработчик (32% вакансий от всего объёма в отрасли за месяц), специалист техподдержки, системный администратор, дизайнер, руководитель проектов.

На представленные выше профессии приходится 80% вакансий от всего объёма предложений в ИТ-сфере города и области за последний месяц.  

(фото с https://poleznii-site.ru

26 июнь 08:23 | : Будни

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