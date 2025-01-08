Жители Архангельской области штурмуют рынок труда

Статистика рынка труда Архангельской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 22 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Архангельской области выросло в этом году сразу на 39%.

Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 113% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из сферы страхования. Активность страховых агентов выросла на 94%. Третье место по желанию найти работу мечты в Архангельской области заняли соискатели из сферы красоты и фитнес-индустрии (+70% новых соискателей). Близко к ним оказались соискатели из сектора транспорта, логистики и перевозок – они стали на 65% чаще искать работу.

«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда. Так, если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 3,3 активных резюме, то теперь уже 4,7. Это еще норма для рынка, но позитивный тренд для работодателей, которые возможно также сейчас могут активизироваться в поиске персонала, так как люди пошли на рынок труда. Начала расти конкуренция за работу и в конкретных профсферах. Так, на 59,5 пунктов выросла конкуренция в консалтинге (с 26,9 до 86,4 активных резюме на вакансию), среди кадровиков (+9,9 пунктов до 21,4 кандидатов на место), на 6,7 пунктов выросла конкуренция в секторе закупок (до 14,8 резюме), на 5,9 пунктов до 16,5 резюме в сфере безопасности. В данном случае важно понимать, что перечисленные выше сферы и ранее были достаточно конкурентными: было много желающих работать в этих областях, а вот спрос у работодателей был ниже. Между тем общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.