Жители Архангельской области штурмуют рынок труда

Статистика рынка труда Архангельской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.
Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 22 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Архангельской области выросло в этом году сразу на 39%.
Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 113% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из сферы страхования. Активность страховых агентов выросла на 94%. Третье место по желанию найти работу мечты в Архангельской области заняли соискатели из сферы красоты и фитнес-индустрии (+70% новых соискателей). Близко к ним оказались соискатели из сектора транспорта, логистики и перевозок – они стали на 65% чаще искать работу.
«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда. Так, если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 3,3 активных резюме, то теперь уже 4,7. Это еще норма для рынка, но позитивный тренд для работодателей, которые возможно также сейчас могут активизироваться в поиске персонала, так как люди пошли на рынок труда. Начала расти конкуренция за работу и в конкретных профсферах. Так, на 59,5 пунктов выросла конкуренция в консалтинге (с 26,9 до 86,4 активных резюме на вакансию), среди кадровиков (+9,9 пунктов до 21,4 кандидатов на место), на 6,7 пунктов выросла конкуренция в секторе закупок (до 14,8 резюме), на 5,9 пунктов до 16,5 резюме в сфере безопасности. В данном случае важно понимать, что перечисленные выше сферы и ранее были достаточно конкурентными: было много желающих работать в этих областях, а вот спрос у работодателей был ниже. Между тем общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
Профсфера
Динамика резюме по сравнению с началом 2024 г.
Уровень конкуренции
Начало 2025 г.
Начало 2024 г.
Динамика за год
Автомобильный бизнес
113%
5,1
1,6
3,5
Административный персонал
13%
4,7
11,8
-7,1
Безопасность
45%
16,5
10,6
5,9
Весь рынок труда
39%
4,7
3,3
1,4
Высший и средний менеджмент
21%
16,8
16,8
0,0
Добыча сырья
23%
6,1
4,8
1,3
Домашний, обслуживающий персонал
39%
5,1
5,8
-0,7
Закупки
16%
14,8
8,1
6,7
Информационные технологии
25%
15,2
12,0
3,2
Искусство, развлечения, массмедиа
19%
36,4
34,6
1,8
Маркетинг, реклама, PR
15%
21,1
17,4
3,7
Медицина, фармацевтика
13%
1,0
0,7
0,3
Наука, образование
15%
9,1
11,0
-1,9
Продажи, обслуживание клиентов
30%
3,7
2,2
1,5
Производство, сервисное обслуживание
14%
4,4
4,3
0,1
Рабочий персонал
58%
4,9
3,3
1,6
Розничная торговля
2%
1,8
1,6
0,2
Сельское хозяйство
11%
6,5
4,5
2,0
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
70%
7,8
6,3
1,6
Стратегия, инвестиции, консалтинг
35%
86,4
26,9
59,5
Страхование
94%
4,4
1,5
2,8
Строительство, недвижимость
37%
4,8
3,7
1,1
Транспорт, логистика, перевозки
65%
4,2
3,9
0,2
Туризм, гостиницы, рестораны
51%
4,4
2,6
1,8
Управление персоналом, тренинги
20%
21,4
11,5
9,9
Финансы, бухгалтерия
9%
7,1
5,7
1,3
Юристы
19%
12,1
12,5
-0,4