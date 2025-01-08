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Жители Архангельской области штурмуют рынок труда

Статистика рынка труда Архангельской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 22 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Архангельской области выросло в этом году сразу на 39%. 

Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 113% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из сферы страхования. Активность страховых агентов выросла на 94%. Третье место по желанию найти работу мечты в Архангельской области заняли соискатели из сферы красоты и фитнес-индустрии (+70% новых соискателей). Близко к ним оказались соискатели из сектора транспорта, логистики и перевозок – они стали на 65% чаще искать работу. 

«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда. Так, если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 3,3 активных резюме, то теперь уже 4,7. Это еще норма для рынка, но позитивный тренд для работодателей, которые возможно также сейчас могут активизироваться в поиске персонала, так как люди пошли на рынок труда. Начала расти конкуренция за работу и в конкретных профсферах. Так, на 59,5 пунктов выросла конкуренция в консалтинге (с 26,9 до 86,4 активных резюме на вакансию), среди кадровиков (+9,9 пунктов до 21,4 кандидатов на место), на 6,7 пунктов выросла конкуренция в секторе закупок (до 14,8 резюме), на 5,9 пунктов до 16,5 резюме в сфере безопасности. В данном случае важно понимать, что перечисленные выше сферы и ранее были достаточно конкурентными: было много желающих работать в этих областях, а вот спрос у работодателей был ниже. Между тем общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года»,  отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.   

Профсфера

Динамика резюме по сравнению с началом 2024 г.

Уровень конкуренции

Начало 2025 г.

Начало 2024 г.

Динамика за год

Автомобильный бизнес

113%

5,1

1,6

3,5

Административный персонал

13%

4,7

11,8

-7,1

Безопасность

45%

16,5

10,6

5,9

Весь рынок труда

39%

4,7

3,3

1,4

Высший и средний менеджмент

21%

16,8

16,8

0,0

Добыча сырья

23%

6,1

4,8

1,3

Домашний, обслуживающий персонал

39%

5,1

5,8

-0,7

Закупки

16%

14,8

8,1

6,7

Информационные технологии

25%

15,2

12,0

3,2

Искусство, развлечения, массмедиа

19%

36,4

34,6

1,8

Маркетинг, реклама, PR

15%

21,1

17,4

3,7

Медицина, фармацевтика

13%

1,0

0,7

0,3

Наука, образование

15%

9,1

11,0

-1,9

Продажи, обслуживание клиентов

30%

3,7

2,2

1,5

Производство, сервисное обслуживание

14%

4,4

4,3

0,1

Рабочий персонал

58%

4,9

3,3

1,6

Розничная торговля

2%

1,8

1,6

0,2

Сельское хозяйство

11%

6,5

4,5

2,0

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

70%

7,8

6,3

1,6

Стратегия, инвестиции, консалтинг

35%

86,4

26,9

59,5

Страхование

94%

4,4

1,5

2,8

Строительство, недвижимость

37%

4,8

3,7

1,1

Транспорт, логистика, перевозки

65%

4,2

3,9

0,2

Туризм, гостиницы, рестораны

51%

4,4

2,6

1,8

Управление персоналом, тренинги

20%

21,4

11,5

9,9

Финансы, бухгалтерия

9%

7,1

5,7

1,3

Юристы

19%

12,1

12,5

-0,4

 

12 февраль 09:06 | : Экономика

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