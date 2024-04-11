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Жители Архангельской области активизировались в поиске работы в преддверии лета

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда по итогам апреля и выяснили, что жители региона стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. За месяц рынок труда наполнился более 18 000 кандидатами. Это на 17% больше, чем в прошлом году в это же время.

 В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой весной выросла на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области и Республики Коми – они разместили или обновили на 17% больше резюме, чем весной 2023 года. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Мурманской области, они увеличили свою активность на 16%, на третьем – соискатели из Карелии (+15% новых резюме). 

 Рейтинг регионов СЗФО по активности местных жителей, желающих найти работу весной 2024 года, по данным hh.ru

Регион

Динамика резюме по сравнению с прошлым годом

Республика Коми

17%

Ленинградская область

14%

Санкт-Петербург

1%

Ненецкий АО

4%

Новгородская область

13%

Архангельская область

17%

Республика Карелия

15%

Калининградская область

6%

Вологодская область

10%

Мурманская область

16%

Псковская область

6%

 

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Архангельской области оказались представители рабочих профессий (число новых резюме выросло на 19% относительно весны прошлого года), работники сельского хозяйства (+19%), а также представители транспортно-логистического сектора (+19%) и области безопасности (+17%). Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии летних каникул и отпусков представители сферы добычи сырья и строительства и недвижимости (+14% новых соискателей). Увеличили активность и специалисты в области искусства и массмедиа. 

При этом есть сразу четыре профессиональные сферы, где соискатели стали менее активными в преддверии летних отпусков. Так, активность соискателей за месяц стала меньше в сфере административных кадров. К тому же местные жители стали реже искать работу в продажах и сфере услуг. Упала популярность работы у жителей Архангельской области и в сфере ритейла и страхования. 

(карикатура с https://dzen.ru/a/YSQEKZGROXXBuT0K

13 май 08:00 | : Экономика

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