Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осень резко оживила рынок труда Архангельской области

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой осенью, выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. По данным hh.ru, обновили или разместили новые резюме более 5,3 млн россиян. 

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области – здесь более 21 тыс. местных жителей разместили или свои обновили, увеличив свою активность на местном рынке труда сразу на 33%. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Псковской области, они увеличили свою активность на 28%, на третьем – соискатели из Новгородской области (+25% новых резюме). 

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Архангельской области оказались работники автосервисов (число новых резюме выросло на 109%). Стали чаще выходить на рынок и работники сферы туризма и общепита, увеличив активность в поисках работы на 69%. 

Также стали чаще искать работу и подработку сразу после отпуска транспортники и логисты, строители и специалисты по недвижимости, обслуживающий персонал, охранники и инкассаторы. Кроме того, более 4 тыс. архангельских рабочих разных специальностей успели указать в резюме, что ищут работу, нарастив активность на рынке на 59%. Штурмуют работодателей в поисках нового места и специалисты в сфере консалтинга, кадры из добывающего сектора, сельхозработники.  

При этом активность соискателей за месяц стала меньше только в одной сфере: ей стала розничная торговля – интерес архангельских соискателей к ней упал на 16%. 


(фото с https://dzen.ru

10 сентябрь 08:19 | : Экономика

Главные новости


Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю
А был ли юбилей? Сомнения архангелогородца Михаила

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (111)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20