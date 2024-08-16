Осень резко оживила рынок труда Архангельской области

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой осенью, выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. По данным hh.ru, обновили или разместили новые резюме более 5,3 млн россиян.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области – здесь более 21 тыс. местных жителей разместили или свои обновили, увеличив свою активность на местном рынке труда сразу на 33%. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Псковской области, они увеличили свою активность на 28%, на третьем – соискатели из Новгородской области (+25% новых резюме).

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Архангельской области оказались работники автосервисов (число новых резюме выросло на 109%). Стали чаще выходить на рынок и работники сферы туризма и общепита, увеличив активность в поисках работы на 69%.

Также стали чаще искать работу и подработку сразу после отпуска транспортники и логисты, строители и специалисты по недвижимости, обслуживающий персонал, охранники и инкассаторы. Кроме того, более 4 тыс. архангельских рабочих разных специальностей успели указать в резюме, что ищут работу, нарастив активность на рынке на 59%. Штурмуют работодателей в поисках нового места и специалисты в сфере консалтинга, кадры из добывающего сектора, сельхозработники.

При этом активность соискателей за месяц стала меньше только в одной сфере: ей стала розничная торговля – интерес архангельских соискателей к ней упал на 16%.





(фото с https://dzen.ru)