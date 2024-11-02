Зима торопит архангелогородцев искать работу получше и зарплату побольше

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда за последние 30 дней и выяснили, что местные соискатели стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии зимы. За месяц рынок труда наполнился почти 25 тыс. кандидатами. Активность тех, кто решил сменить работу или найти что-то получше, выросла на 43%.

Самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Архангельской области оказались представители сферы автобизнеса (число новых резюме выросло на 108%), а также работники общепита и туризма (+67%). Третье место по активности в поиске работы заняли водители, курьеры, логисты, кладовщики и представители других транспортных профессий (+61%). Следом за ними увеличили свою активность рабочие разных профессий: токари, слесари, механики, фрезеровщики (+59%).

Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии зимних каникул сотрудники сектора безопасности (охранники, полицейские, специалисты по инфобезопасности) – они увеличили свою активность сразу на 52%. Обслуживающий персонал тоже стал чаще выходить на рынок труда: +48%, вместе с тем увеличили свою активность строители (+43%), а также консультанты по стратегии и бизнес-аналитики (+41%). Учителя и преподаватели тоже стали больше смотреть в сторону смены работы. Единственная сфера, где активность соискателей за месяц стала меньше – сфера страхования: активность соискателей стала на 30% меньше.

При этом местное работающее население продолжает повышать свои зарплатные запросы: по итогам за месяц жители региона хотят получать не меньше 50 тыс. рублей. За год их «аппетиты» выросли на 5 тыс. рублей, не изменившись с начала года.



