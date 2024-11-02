Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зима торопит архангелогородцев искать работу получше и зарплату побольше

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда за последние 30 дней и выяснили, что местные соискатели стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии зимы. За месяц рынок труда наполнился почти 25 тыс. кандидатами. Активность тех, кто решил сменить работу или найти что-то получше, выросла на 43%. 

Самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Архангельской области оказались представители сферы автобизнеса (число новых резюме выросло на 108%), а также работники общепита и туризма (+67%). Третье место по активности в поиске работы заняли водители, курьеры, логисты, кладовщики и представители других транспортных профессий (+61%). Следом за ними увеличили свою активность рабочие разных профессий: токари, слесари, механики, фрезеровщики (+59%).  

Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии зимних каникул сотрудники сектора безопасности (охранники, полицейские, специалисты по инфобезопасности) – они увеличили свою активность сразу на 52%. Обслуживающий персонал тоже стал чаще выходить на рынок труда: +48%, вместе с тем увеличили свою активность строители (+43%), а также консультанты по стратегии и бизнес-аналитики (+41%). Учителя и преподаватели тоже стали больше смотреть в сторону смены работы. Единственная сфера, где активность соискателей за месяц стала меньше – сфера страхования: активность соискателей стала на 30% меньше.

При этом местное работающее население продолжает повышать свои зарплатные запросы: по итогам за месяц жители региона хотят получать не меньше 50 тыс. рублей. За год их «аппетиты» выросли на 5 тыс. рублей, не изменившись с начала года. 


12 ноябрь 08:49 | : Экономика

Главные новости


Как крипта станет устойчивой «расчётной единицей» в торговле
Болоты разчищать. Камни продавать. И другие советы на ноябрь из 1780 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (154)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20