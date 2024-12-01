Аварийные дома Архангельской области взяли на карандаш

Данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, органы власти и органы местного самоуправления передают в Росреестр. Закон о внесении информации об аварийных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) действует уже 2 года.

«Основной массив данных об аварийных домах был передан до 1 июля 2022 года, как того требовал закон. На сегодняшний день в ЕГРН имеются сведения о 31 861 аварийном и непригодном для проживания объекте недвижимости на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Большая часть из них (29 919) – это помещения в многоквартирных домах, остальные (1700) – здания», – отметила Екатерина Долганова, заместитель руководителя регионального Росреестра.

Эта информация будет полезна, прежде всего, тем, кто планирует приобрести недвижимость. Любой желающий может запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости и узнать, не является ли он аварийным. Выписку из ЕГРН можно получить в бумажном виде в МФЦ и в электронном виде через портал Госуслуги.

«Мы рекомендуем гражданам перед совершением сделки с объектом недвижимости всегда запрашивать выписку из ЕГРН о нем. В выписке содержится вся информация о недвижимости, в том числе информация о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», – поделилась Екатерина Долганова.