Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Аварийные дома Архангельской области взяли на карандаш

Данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, органы власти и органы местного самоуправления передают в Росреестр. Закон о внесении информации об аварийных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) действует уже 2 года.

«Основной массив данных об аварийных домах был передан до 1 июля 2022 года, как того требовал закон. На сегодняшний день в ЕГРН имеются сведения о 31 861 аварийном и непригодном для проживания объекте недвижимости на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Большая часть из них (29 919) – это помещения в многоквартирных домах, остальные (1700) – здания», – отметила Екатерина Долганова, заместитель руководителя регионального Росреестра.

Эта информация будет полезна, прежде всего, тем, кто планирует приобрести недвижимость. Любой желающий может запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости и узнать, не является ли он аварийным. Выписку из ЕГРН можно получить в бумажном виде в МФЦ и в электронном виде через портал Госуслуги.

«Мы рекомендуем гражданам перед совершением сделки с объектом недвижимости всегда запрашивать выписку из ЕГРН о нем. В выписке содержится вся информация о недвижимости, в том числе информация о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», – поделилась Екатерина Долганова.

23 декабрь 16:03 | : Экономика

Главные новости


Сделать мир лучше. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Из рук жены. Домашний стол русских писателей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (295)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20