В Архангельской области намечается бум строительства частных домов

За шесть месяцев 2024 года региональное Управление Росреестра зарегистрировало 1050 индивидуальных жилых домов, что на 14 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост говорит об устойчивом интересе жителей к строительству частного жилья в регионе. Общая площадь нового индивидуального жилья составила 115 374 кв.м.

Приморский муниципальный округ стал лидером по количеству возведенных домов – 335 построек площадью 35 209 кв.м, на втором месте Северодвинск – 95 домов площадью 6 992 кв.м. В Котласском и Вельском муниципальных округах также был отмечен рост в строительстве жилья: в Коласском округе – 93 дома площадью 7 759 кв.м, в Вельском округе – 88 домов площадью 12 034 кв.м. В Архангельске было построено – 66 домов площадью 9 096 кв,м.

Жители Архангельской области отдают предпочтение классическим строительным материалам, предпочитая строить дома из дерева и кирпича. От общего количества жилых построек на них приходится 86,6%.

«Мы рекомендуем гражданам ставить на кадастровый учет свои объекты недвижимости и регистрировать право собственности в ЕГРН сразу после завершения строительства. С момента внесения информации о вашем объекте в ЕГРН ваше право на него защищено государством. Кроме того, ему присваивается уникальный, не повторяющийся на всей территории России, кадастровый номер. Одновременно при регистрации права собственности мы рекомендуем подать заявление о запрете действий с недвижимостью без личного участия. Запись о невозможности регистрации прав без личного участия вносится в ЕГРН. В случае поступления в орган регистрации прав документов от иных лиц, кроме правообладателя, они рассмотрению не подлежат. Подать такое заявление можно в любом офисе МФЦ, через личный кабинет правообладателя портала Росреестра или через Госуслуги», – отметила Екатерина Долганова, заместитель руководителя регионального Управления Росреестра.