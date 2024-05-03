В Архангельске обсудили ситуацию с никому не нужной недвижимостью

Состоялась пресс-конференция, организованная Управлением Росреестра по Архангельской области и НАО. Мероприятие прошло на площадке коллективного пространства Точка кипения САФУ. Темой для встречи с журналистами стала работа, проводимая в регионе по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости и внесению сведений в ЕГРН.

С представителями СМИ пообщались заместитель руководителя Управления Росреестра по АО и НАО Долганова Екатерина Александровна, заместитель министра имущественных отношений Архангельской области Титаренко Владимир Александрович, заместитель главы администрации Приморского муниципального округа по градостроительной деятельности, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Макаровский Олег Анатольевич.

К ранее учтенным объектам недвижимости относятся объекты, права на которые возникли до 31 января 1998 года (т. е. до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ). До 31.01.1998 права на недвижимое имущество регистрировали различные организации - органы технической инвентаризации, органы местного самоуправления: земельные комитеты, исполнительные комитеты районного, городского Совета народных депутатов и другие. Но с момента образования единого органа регистрации прав информация о правообладателях небыли передана в Росреестр. Именно такие объекты недвижимости и являются ранее учтенными, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН.

Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ наделяет органы местного самоуправления полномочиями разыскивать собственников так называемых ранее учтенных объектов, которые не зарегистрировали свои права на это имущество, хотя приобрели его давным-давно.

В Архангельской области свыше 200 тысяч таких объектов. На сегодняшний день проведены работы в отношения 92 тысяч объектов недвижимости. Работы выполнены на 35%. Внесение информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в интересах как государства, так и самих граждан.

«Каждый муниципалитет должен знать, что происходит с его землей. Уже случались случаи, когда органы местного самоуправления передавали участок застройщику, но в процессе выяснилось, что эти территории уже принадлежат определенному человеку. Данная ситуация получилась как раз потому, что информации о собственнике данного объекта недвижимости не было в ЕГРН», – прокомментировала Екатерина Долганова.

Отдельное внимание специалисты уделили поправкам в законе №518-ФЗ, которые позволяют органам местного самоуправления поставить такие объекты недвижимости на учет в качестве бесхозяйного, если правообладатель не нашелся. Кроме того, по истечению года муниципалитет, на чьей территории расположен такой объект, может оформить его в свою собственность и распоряжаться уже по своему усмотрению. Какие это объекты недвижимости? Это здания (строения), в том числе жилые дома, сооружения, помещения, сюда попадают и квартиры, машино-места, объекты незавершенного строительства, сведения о которых есть в ЕГРН, но которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны.

«Мы просим граждан обратиться к своим личным и семейным архивам. В бумагах поискать документы на недвижимое имущество, которые укажут на наличие или отсутствие зарегистрированных прав. Уделите особое внимание датам, если ваше свидетельство выдано до 1998 года, то ваш объект ранее учтенный. В случае, если ваше право не зарегистрировано в ЕГРН, мы рекомендуем обратиться в любой офис МФЦ с данным свидетельством, заявлением о государственной регистрации права собственности и с паспортом. Регистрация права собственности на такие объекты осуществляется бесплатно», – добавила Екатерина Александровна.

Подробнее о работе государственной власти рассказал Владимир Титаренко, заместитель министра имущественных отношений: «На сегодняшний день у нас создан большой комитет, который оказывает содействие в поиске правообладателей ранее учётных объектов недвижимости это: МВД, ЗАГСы, Нотариусы, Налоговая, Организации по технической инвентаризации. Кроме этого, мы регулярно делаем выезды в муниципалитеты, чтобы совместно решить проблемы, которые возникают в ходе работы. С коллегами мы всегда на связи. По поручению Президента все работы должны быть завершены до 1 января 2027 года».

Полномочиями по выявлению таких объектов наделены органы государственной власти и органы местного самоуправления. В Архангельской области муниципалитеты проводит большой комплекс мероприятий по выявлению таких объектов. Информацию о всех выявленных правообладателях передается в Управление Росреестра, который проводит работу по внесению сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в ЕГРН.

Лидер в Архангельской области по выявлению таких объектов является Приморский район. О том, каким способом идет выявление ранее учтенных объектов недвижимости в Приморском районе поделился Олег Макаровский, заместитель главы администрации Приморского муниципального округа по градостроительной деятельности: «Работа в нашем районе идет очень интенсивно. У каждого органа местного самоуправления есть свой сайт, на котором размещена информация с адресами домов, которые попадают в категорию ранее учтенных. Помимо этого, мы размещаем объявления на домах и лично общаемся с гражданами. Мы призываем граждан проверить свои документы и зарегистрировать свое право на недвижимость».