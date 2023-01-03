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Архангельский юрист объясняет, как защитить свою недвижимость от мошенников

С таким вопросом в Центр поддержки и защиты граждан партии «Единая Россия» обратился пенсионер.

Мужчина был обеспокоен тем, что в отношении его недвижимого имущества могут быть совершены мошеннические действие. Он просил разъяснить, как ему защититься от незаконных действий мошенников.  

«Самый простой способ защиты — подать заявление в отделениях МФЦ, в личном кабинете на сайте Росреестра (в этом случае нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись) о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие вам объекты недвижимости без вашего личного участия. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена запись о таком заявлении, и документы, поданные без личного участия собственника (например, по доверенности), рассматриваться не будут. Их возвратят обратно заявителю», - разъяснила юрист Архангельского регионального исполкома Партии Нарине Асоян.

«Данный механизм позволяет минимизировать риски мошенничества (например, при утере паспорта или документов о праве собственности) в случае длительного отъезда правообладателя. Также это помогает защитить права престарелых граждан, которых недобросовестные лица могут обмануть или ввести в заблуждение. Исключением являются случаи, когда основанием для учетно-регистрационных действий является вступившее в силу решение суда или требование судебного пристава-исполнителя. В этом случае обозначенная выше запись в ЕГРН не учитывается», - отметила Нарине Асоян.

 

16 январь 17:23 | : Политика

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