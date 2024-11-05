Ряд архангельских СМИ наклепал на Росреестр

Прокуратурой города Архангельска во взаимодействии с Северо-Западным управлением Ростехнадзора проведена проверка по фактам массового отключения электроэнергии в сентябре 2024 года.

Установлено, что заблаговременно располагая сведениями о штормовом предупреждении ПАО «Россети Северо-Запад» должных мер по обеспечению своевременного устранения аварий на линиях электроснабжения не принято, что повлекло за собой массовое отключение 21 по 22 сентября текущего года потребителей в округе Варавино-Фактория, а также Маймаксанском, Октябрьском и Исакогорском территориальных округах.

Режим предоставления ООО «ТГК-2 Энергосбыт» коммунальной услуги по электроэнергии значительному числу потребителей нарушен более чем на сутки.

Как показала проверка, одной из причин возникновения аварийных ситуаций явились допущенные нарушения при содержании объектов электросетевого хозяйства, в частности трансформаторных подстанций.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой Архангельска внесены представления руководителям гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и сетевой компании ПАО «Россети Северо-Запад».

По фактам допущенных нарушений в отношении ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и ответственного должностного лица ПАО «Россети Северо-Запад» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.7.23 (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами) и 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации объектов электроэнергетики), которые направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Архангельской области и Северо-Западное управление Ростехнадзора.

Вопросы бесперебойного электроснабжения потребителей областного центра продолжают оставаться на контроле прокуратуры Архангельска.