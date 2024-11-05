Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ряд архангельских СМИ наклепал на Росреестр

Прокуратурой города Архангельска во взаимодействии с Северо-Западным управлением Ростехнадзора проведена проверка по фактам массового отключения электроэнергии в сентябре 2024 года.

Установлено, что заблаговременно располагая сведениями о штормовом предупреждении ПАО «Россети Северо-Запад» должных мер по обеспечению своевременного устранения аварий на линиях электроснабжения не принято, что повлекло за собой массовое отключение 21 по 22 сентября текущего года потребителей в округе Варавино-Фактория, а также Маймаксанском, Октябрьском и Исакогорском территориальных округах. 

Режим предоставления ООО «ТГК-2 Энергосбыт» коммунальной услуги по электроэнергии значительному числу потребителей нарушен более чем на сутки.

Как показала проверка, одной из причин возникновения аварийных ситуаций явились допущенные нарушения при содержании объектов электросетевого хозяйства, в частности трансформаторных подстанций.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой Архангельска внесены представления руководителям гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и сетевой компании ПАО «Россети Северо-Запад».

По фактам допущенных нарушений в отношении ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и ответственного должностного лица ПАО «Россети Северо-Запад» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.7.23 (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами) и 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации объектов электроэнергетики), которые направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Архангельской области и Северо-Западное управление Ростехнадзора.

Вопросы бесперебойного электроснабжения потребителей областного центра продолжают оставаться на контроле прокуратуры Архангельска.

28 ноябрь 15:49 | : Скандалы

Главные новости


Что нам ждать от Arctic open?
Музыка в жизни Ломоносова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (390)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20