Росреестр: Граждан, самовольно захвативших землю, выявят с помощью беспилотника

С мая прошлого года специалисты отдела государственного земельного надзора стали использовать в своей работе беспилотный летательный аппарат. Такие работы позволяют не только составить цифровую модель обследованной местности, но и установить наличие нарушений требований земельного законодательства. Подробнее об этом нам рассказала в интервью заместитель руководителя Архангельского регионального Управления Росреестра Екатерина Долганова.

- Екатерина Александровна, сегодня беспилотники используются во многих профессиональных сферах: оборона государства, доставка грузов, сельское хозяйство, СМИ. Расскажите, пожалуйста, как подобный аппарат используется в работе земельного надзора?

- Использование беспилотников (БПЛА) направлено на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ведомства и реализацию принципа «невидимого надзора». Появление БПЛА позволяет оперативно решать вопросы, связанные с незаконным использованием земель, с образованием незаконных свалок и незаконной застройки, дает возможность оперативнее выявлять неэффективно используемые и неиспользуемые земли. Хочется отметить и тот факт, что территория нашей области достаточно большая, есть места труднодоступные и, если раньше государственный земельный инспектор, выехав на место проведения контрольных (надзорных) мероприятий с GPS-оборудованием, должен был обойти всю территорию, часто в несколько гектаров, сам снимал и фиксировал нарушения, то сейчас ему помогает БПЛА. С помощью беспилотника можно обследовать сразу большую территорию, оценить не один земельный участок, а сразу несколько.

- Не приведет ли обследование земельных участков таким способом к увеличению числа штрафов или, еще хуже, к изъятию участка?

- Сейчас на территории Российской Федерации действует мораторий на плановые проверки. Сегодня непосредственное взаимодействие с гражданами осуществляется мероприятиями другого характера, например, профилактическими визитами. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы, причем только с согласия контролируемого лица либо по его инициативе. О проведении такого мероприятия, контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

В ходе профилактического визита инспектор может консультировать контролируемое лицо, а также собирать необходимые сведения для отнесения земельных участков к категориям риска. По результатам профилактического визита не может быть выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований, все разъяснения, полученные контролируемым лицом, носят рекомендательный характер, поэтому бояться такого мероприятия не нужно.

Наложение штрафов – это крайняя мера. В большинстве своем граждане устраняют нарушения, ведь многие из них нарушителями становятся не умышлено, а по незнанию.

- Мы знаем, что сейчас запуск бесплотников запрещен в регионе. Повлияет ли это на вашу работу?

- Все работы, которые проводятся с использованием БПЛА, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства, с правилами, утвержденными Росавиацией, а также с соблюдением требований Минобороны. Все свои полеты мы согласовываем с соответствующими органами и выполняем их в строго определенное для нас время.

- Беспилотные летательные аппараты нужны только для выявления нарушений?

- Нет, конечно. Полученные с помощью беспилотника данные обязательно анализируются, сопоставляются со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Такая информация используется и при исправлении ошибок, которые появились в ЕГРН в разное время в связи с ошибками, допущенными в документах, на основании которых в ЕГРН вносились сведения об объекте недвижимости. Это так называемые реестровые ошибки. А еще БПЛА – это возможность получать и обновлять картографические материалы.

- Как не нарушать земельное законодательство? Екатерина Александровна, что вы посоветуете гражданам?

- Чтобы не стать нарушителем земельного законодательства мы всегда рекомендуем гражданам: