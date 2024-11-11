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Архангельск ожидает новогодний туристический бум

О приятных хлопотах рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В новогодние каникулы Архангельск ожидает наплыв туристов: бронь в гостиницах города уже более 90%. Нам в помощь не только снежная погода, но и праздничное оформление улиц и зданий. В первую очередь оно предназначено для архангелогородцев, которые остаются здесь в декабре и январе. А таких подавляющее большинство!

 Уже сегодня видно, что бизнес активно подключился к украшению входных групп. С каждым годом растет масштаб оформления. Если раньше новогоднюю атмосферу создавали в основном торговые центры, то сейчас их дополняют кафе, рестораны, салоны красоты, отели, банки и агентства недвижимости.

 Доброй традицией уже стали конкурсы новогоднего оформления. Рестораторы, торговые и государственные предприятия, управляющие компании и ТСЖ – всех мы пригласили вместе создать атмосферу зимней сказки в городе. А дух соревнования, который подразумевает конкурс, стимулирует искать необычные идеи, не ограничиваться гирляндами и елками.

 Уже в прошлом году многие компании создали интересные фотозоны, установили световые фигуры – серьезно вложились в оформление финансово и творчески. В этом году ожидаем еще больше участников конкурса, еще больше красоты!


10 декабрь 13:38 | : Экономика

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