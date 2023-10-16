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Дмитрий Морев: "Украсим город вместе!"

Об условиях новогоднего конкурса рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня мы дали старт конкурсу «Новогодний Архангельск». В нем могут принять участие предприятия торговли, бытовых услуг, кафе и рестораны. Вместе нам удастся создать в городе праздничную атмосферу и добавить красок зимним улицам!

 В прошлом году в конкурсе приняло участие 30 индивидуальных предпринимателей и компаний. А в этом уже в первый день конкурса поступило 10 заявок. Уверен, что наши рестораторы, торговые сети и магазины, салоны красоты и другие предприятия порадуют горожан оригинальными идеями оформления входных групп, витрин и залов.

 Мы предусмотрели несколько номинаций, чтобы оценить световое оформление, использование сказочных персонажей, ледовых фигур, организацию новогодних мероприятий.

 У каждой торговой точки, парикмахерской, кофейни есть возможность заявить о себе, показать свой творческий взгляд на новогоднее оформление, привлечь внимание покупателей и клиентов. Призываю вас активно участвовать в конкурсе: заявки принимаются до 31 декабря!


01 декабрь 13:44 | : Политика

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