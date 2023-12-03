На новогодние праздники в отелях Архангельска стопроцентная загруженность

Теперь наш город все чаще выбирают любители семейного отдыха: чтобы полюбоваться новогодним убранством, попробовать лучшие блюда северной кухни, поучаствовать в ярких праздничных программах.



Как рассказали управляющие известных гостиничных комплексов города, в этом году бронировать номера на новогодние каникулы начали с середины ноября.



В отеле «Novotel» на рождественские каникулы – высокий уровень продаж, а на новогоднюю ночь – стопроцентное бронирование. Отель в основном планируют посетить семьи и группы туристов. Кстати, в гостиницу можно привозить домашних питомцев небольшого размера. В этом году «Novotel» предложит гостям сюрприз – участие в гастрономическом туре «Сладкая ZIMA», который они могут начать с необычного десерта.



В отеле «Ботаника» с 1 по 3 января тоже стопроцентная загруженность, а с 3 по 8 января – забронировано 90 процентов номеров. Для гостей отель подготовил новогоднюю фотозону, все праздники для них будет работать уютное кафе. В этом году в отель планируют заехать туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других крупных городов. Это в основном семьи, которые выбрали Архангельск для отдыха в новогодние каникулы.



Почти все категории номеров заняты на праздники в отеле «Пур-Наволок». Здесь большая часть номеров забронирована через местных туроператоров. В гостинице «Беломорская» тоже высокий уровень брони, на праздники остались двухместные и одноместные номера категории «стандарт».

В гостинице «Двина» - небывалый ажиотаж. Загрузка отеля на новогодние праздники составляет более 90 процентов. В связи с такой популярностью было принято решение организовать для отдыхающий питание по типу «шведский стол». Также отель подготовил для гостей праздничную новогоднюю программу в ресторане «Базар». Для отдыха «Двину» выбрали семьи, индивидуальные туристы и группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, Петрозаводска, Владимира, Кирова. В туркомплексе «Малые Карелы» на праздники забронированы все домики, апартаменты и номера.



- С каждым годом Архангельск привлекает все больше туристов: уже очевидно, что наши гостиницы в новогодние каникулы будут заполнены. Радует, что к нам приезжают семьями. Такое начало Года семьи вселяет оптимизм! Мы со своей стороны поддерживаем туристические проекты и создаем интересные локации. Уверен, что зимний парк аттракционов, Дом Снеговика, каток в Петровском парке останутся в памяти и у туристов, и у горожан, - сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.



