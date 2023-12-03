В Архангельске объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление

Как сделать город красочным к новогодним праздникам? Конечно, узнать на этот счет мнение архангелогородцев. Так считает градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

- В этом году впервые мы решили организовать конкурс новогоднего оформления дворов. В нем могут принять участие и сами жители, и управляющие компании или ТСЖ.



Три года назад мы кардинально изменили подход к новогоднему украшению Архангельска. На центральной площади стали устанавливать композицию из нескольких елок со светящимся куполом, появились буквы «ПОМОРЬЕ», различные световые конструкции и фотозоны, затем пригласили в зимний «Потешный двор». Уделяем внимание и округам. Тенденцию подхватили коммерческие предприятия: с каждым годом появляется все больше стильно украшенных входных групп. Пришла пора двигаться дальше – во дворы!



Конкурс «Лучший новогодний дворик Архангельска» - прекрасная возможность дружной компанией соседей создать атмосферу праздника для себя и детей, проявить творческие способности и получить ценный приз. Мы предусмотрели 6 номинаций, чтобы отметить всё разнообразие талантов наших жителей!



Приглашаю горожан и управляющие организации принять участие в конкурсе: вместе мы сделаем наш северный город ярким и привлекательным!



Заявки в свободной форме можно подавать в администрации округов. Преимущество получат творческие команды, которые отразят в оформлении юбилейную тематику - Архангельску в следующем году исполняется 440 лет!



