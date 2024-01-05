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Дмитрий Морев поблагодарил всех причастных к новогоднему украшению города

Градоначальник столицы Поморья:

- Новогодний Архангельск украшен множеством фотозон! И, пожалуй, никогда у нас не было столько ёлок и гирлянд в витринах, торговых залах, кафе и даже административных зданиях.

 Я благодарю предпринимателей города за творчество и стремление привнести новизну. Благодаря вашим стараниям, у многих архангелогородцев и туристов останется на память о встрече 2024-го года целая коллекция интересных и красивых фотографий.

 После завершения каникул приступит к работе жюри традиционного конкурса «Новогодний Архангельск» - среди предприятий торговли, бытовых услуг, кафе и ресторанов. На этот раз поступило рекордное количество заявок - более 50.


02 январь 16:49 | : Политика

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