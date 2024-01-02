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Архангельск популярен у туристов не только зимой

К такому выводу пришли участники круглого стола – представители разных направлений туриндустрии и администрация города.

Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев, возглавлявший встречу заинтересованных сторон:

- За последние годы выполнено множество проектов благоустройства в центральной части города, улучшается содержание, организованы освещение памятников и архитектурная подсветка зданий. Подготовлена большая программа празднования 440-летия Архангельска. Вместе мы определили, что еще необходимо сделать для создания устойчивого потока туристов в наш город.

 Статистика показывает: Архангельск популярен не только в новогодние каникулы. Большой приток туристов наблюдается в марте: это высокий бизнес-сезон с большим количеством командировок, начало отпусков и удачное время с точки зрения погоды. В целом «пики» активности в течение года в последнее время сглаживаются, а за счет событийной программы можно обеспечить привлечение туристов в те месяцы, когда загруженность гостиниц и объектов туристического показа невысокая.

 Узнаваемость/брендирование Архангельска для потенциальных туристов из других регионов и инфраструктура – эти две задачи участники совещания назвали основными. А дополнительно планируется организовать повышение квалификации гидов, персонала гостиниц и ресторанов, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса.


12 январь 12:50 | : Экономика

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