Архангельск популярен у туристов не только зимой

К такому выводу пришли участники круглого стола – представители разных направлений туриндустрии и администрация города.

Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев, возглавлявший встречу заинтересованных сторон:

- За последние годы выполнено множество проектов благоустройства в центральной части города, улучшается содержание, организованы освещение памятников и архитектурная подсветка зданий. Подготовлена большая программа празднования 440-летия Архангельска. Вместе мы определили, что еще необходимо сделать для создания устойчивого потока туристов в наш город.



Статистика показывает: Архангельск популярен не только в новогодние каникулы. Большой приток туристов наблюдается в марте: это высокий бизнес-сезон с большим количеством командировок, начало отпусков и удачное время с точки зрения погоды. В целом «пики» активности в течение года в последнее время сглаживаются, а за счет событийной программы можно обеспечить привлечение туристов в те месяцы, когда загруженность гостиниц и объектов туристического показа невысокая.



Узнаваемость/брендирование Архангельска для потенциальных туристов из других регионов и инфраструктура – эти две задачи участники совещания назвали основными. А дополнительно планируется организовать повышение квалификации гидов, персонала гостиниц и ресторанов, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса.



