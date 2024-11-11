Новогодние поиски работы в Архангельской области могут преподнести сюрпризы

Аналитики hh.ru выяснили, кто в регионе решил сменить работу в конце 2024 года и найти место получше, а также собрали советы, как не прогадать с карьерой в конце года.

«Соискательская активность в конце 2024 года показывает, что жители Архангельской области не намерены уходить на каникулы и решили выжать максимум из уходящего 2024 года. По итогам за последний месяц мы видим, что на рынок труда в поисках работы вышли более 26 тыс. местных соискателей. Это на 51% превышает их прошлогоднюю активность. То есть 2024 год местные соискатели явно решили закончить, решив карьерный вопрос», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО, ЦФО.

Активней других ищут прямо сейчас работу в Архангельской области представители рабочих профессий – они разместили 19% резюме от всего объёма на рынке труда региона, а это более 5 тыс. новых резюме. На втором месте по числу желающих найти работу под Новый год – обслуживающий персонал, включая курьеров, дворников, уборщиков. Тут на рынке труда решили построить карьеру более 4,5 тыс. кандидатов. На третьем месте – соискатели из сферы продаж, здесь ищут работу более 4 тыс. местных жителей. Транспортники тоже решили прокачать карьеру до конца 2024 года и разместили более 3,9 тыс. новых резюме, близко к ним по желанию сменить работу оказались строители, а также административный персонал (более 2,8 тыс. желающих выйти на новое место работы в 2025 году).

Выгодно ли менять работу в конце года?

Практика показывает, что поиск работы – это половина дела, пока дело не дошло до увольнения. Но нужно взвешивать все «за» и «против».

Нюанс про деньги

Не стоит забывать, что во многих компаниях в конце года работодатели выплачивают годовую премию или «13-ю зарплату». Ее можно лишиться, если уволиться в текущем календарном году. А вот если написать заявление с отработкой положенных недель в 2025 году, то годовой бонус должен быть выплачен в полном размере.

При этом если вы перейдете на новое место работы уже в январе 2025 года, то в случае, если на новом месте также есть практика выплат годовых премий, то скорее всего новый сотрудник не получит эту премию, так как не отработает весь календарный год (1-2 дня тоже могут стать решающими при начислении годового бонуса). То есть в данном вопросе нужно продумать даты перехода на новое место.

Нюанс про нагрузку

Вас могут не только пригласить на собеседование перед праздниками, но и сделать предложение о выходе на работу уже в декабре. Из плюсов — возможность быстрее, чем в другое время, влиться в коллектив благодаря непринужденному предновогоднему общению, а если повезет, то даже успеть на два корпоратива — на прежней работе и на новой.

Из минусов — авралы и стрессы, типичные для этого рабочего периода, умножатся на два. Потому что вы в это время будете еще и в стрессе от привыкания к новому месту, процессам и новому окружению, а вашим коллегам, скорее всего, будет не до вашей плавной адаптации из-за собственных «пожаров». Правда, у этих стрессов есть светлая оборотная сторона: если выдержите такое боевое крещение, то дальше всё пойдет как по маслу, а в период праздников можно будет отдышаться.