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В Архангельскую область пришел сезон поиска работы

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, что местные жители стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии осени. За месяц на местном рынке труда новую работу или подработку искали более 20 тыс. соискателей. Это на 8% больше, чем месяцем ранее.

В целом по стране активность тех, кто ищет работу в преддверии осени, выросла на 8,4% за месяц, а на Северо-Западе на 7%. 

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО сейчас ищут работу сейчас жители Псковской и Калининградской областей – соискатели здесь увеличили активность на 12%. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Новгородской области, они увеличили свою активность на 11%, на третьем – соискатели из Вологодской области (по +9% новых резюме). Архангельские соискатели также активно ищут работу в преддверии осени, увеличив число новых резюме на 8%. 

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Архангельской области оказались представители турбизнеса и общепита: число новых резюме за месяц здесь выросло на 17%. Также активно ищут работу на осень работники архангельского автобизнеса (+16% новых резюме). Страховщики стали на 8% чаще искать новые места работы. В сфере продаж, обслуживающего персонала и транспортном секторе активность тех, кому нужна работа, выросла еще на 7%. Рабочие разных специальностей стали выходить на рынок труда на 5% чаще. 

При этом интересно, что в Архангельской области за последний месяц не было ни одной сферы, где активность соискателей стала ниже.  

«На рынке труда есть сезонные закономерности. В марте-апреле, как правило, работодатели активно ищут персонал, и тогда выбор вакансий огромен. Следующий «высокий сезон», когда конкуренция на рынке труда еще не так высока, а спрос на кадры уже велик, начинается в августе-сентябре, то есть прямо сейчас.

Сложность поиска работы зависит от количества вакансий и количества кандидатов. Идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и в августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. Многие компании к этому времени уже запланировали бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать. А вот соискатели к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция среди соискателей помогает быстрее найти подходящее место работы. 

В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если вам важен выбор и количество возможностей, планируйте поиск работы на март-апрель или август-сентябрь-октябрь. В мае активность работодателей в поиске снижается из-за праздников, а в июне-июле — из-за отпусков. А осень – отличное время для поиска новой работы мечты» – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 


 (коллаж с https://sun9-62.userapi.com)  

19 август 08:23 | : Экономика

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