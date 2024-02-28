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Рынок труда Архангельской области держится на рабочих профессиях

Эксперты hh.ru выяснили, кто в Архангельской области активнее всего ищет работу этой весной.   

Свежая аналитика за последние 30 дней показывает, что архангельские специалисты продолжают проявлять активность на рынке труда. Так, за месяц местные жители разместили на hh.ru более 18 тыс. резюме. И это на 8% больше, чем в конце зимы этого года. 

Наиболее активными в поиске работы и подработки оказались представители индустрии спорта и красоты, специалисты по страхованию и айтишники. Так, соискатели в сфере спорта и красоты в Архангельской области увеличили число резюме и свою активность в поиске работы за месяц сразу на 28%, страховщики – на 26%, а ИТ-кадры – на 11%.  Также в преддверии майских каникул и лета стали активнее на рынке специалисты по сельскому хозяйству, строители и транспортники, представители туристического сектора, работники сферы развлечений и искусства. 

Между тем основной костяк рынка труда Архангельской области на данный момент держится не только на фитнес-тренерах, страховых агентах и айтишниках. Судя по доле активных резюме и числу соискателей, базис архангельского рынка труда строится на работниках из десятка профессиональных сфер

Лидерами по количеству резюме в Архангельской области этой весной являются рабочие, на эту категорию соискателей на данный момент приходится 19% активных резюме. Близко к ним по числу соискателей стоят сфера услуг и сектор продаж, которые тоже достаточно насыщена резюме от кандидатов, желающих найти работу (17% резюме на обслуживающий персонал, 16% – на продажи). В данном случае каждый шестой соискатель на местном рынке труда ищет работу или в сфере продаж, или услуг. Также активно развивают рынок труда производственники, строители, соискатели в логистике и транспорта, административные кадры: на эти категории работников приходится примерно каждое десятое резюме в Архангельской области. 

(фото https://sun9-80.userapi.com


09 апрель 08:30 | : Экономика

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