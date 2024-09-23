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Мэр и архангелогородцы задумались, каким быть "Комфортному Поморью"

Какие инициативы проекта «Комфортное Поморье» брать в работу на следующий год? – задает вопрос себе и нам градоначальник Архангельска Дмитрий Морев. И сам же отвечает - необходимо оценить реализацию в этом году.

- Сегодня в рабочей поездке вместе с депутатами мы посетили два парка – в Цигломени и на Бакарице. Они оба были заброшены более 30 лет, а сейчас возрождаются.

 ТОС «Имени Адмирала Макарова» в предыдущие годы освободил от зарослей участок в центре парковой зоны. В рамках проекта «Комфортное Поморье» здесь отсыпана площадка, уложена тротуарная плитка, на которой размещается мобильная сцена для проведения концертов.

 Главе округа поручил вместе с ТОСом разработать «дорожную карту» продолжения проекта. Требуется организовать подходные пути к площадке, в будущем обеспечить ее освещение, высадку парковых деревьев и кустарника. Здесь можно использовать финансирование по новым инициативам «Комфортного Поморья», грантам для ТОСа и за счет городского бюджета.

 А в парке Пионерский в Цигломени завершен первый этап – подготовлена территория для создания площадки. Жители уже подали заявку на участие в «Комфортном Поморье» на следующий год. Планируют обустраивать парк в экостиле – с деревянными элементами, цветочницами, детскими стендами. Я уверен, что дать вторую жизнь Пионерскому парку просто необходимо!

16 октябрь 16:25 | : Экономика / Политика

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