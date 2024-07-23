Дмитрий Морев: "Тротуар будет восстановлен"

О планах ремонта пешеходной зоны в Северном округе рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Первый проект «Комфортного Поморья» в Северном округе – обновление тротуара по ул. Ильича от ул. Кировской до больницы № 6. Контракт с подрядчиком заключен, на следующей неделе старт работ.



В прошлом году именно эта инициатива жителей набрала огромное количество подписей – почти полторы тысячи. Сразу стало понятно, что заявку необходимо реализовать в первоочередном порядке.



Тротуар по ул. Ильича востребован у жителей округа: он ведет к больнице и техникуму. Ранее был частично деревянным, частично – в асфальте, который с годами разрушился. После ремонта вся пешеходная дорожка будет асфальтированной, освобожденной от зарослей кустарника, с облагороженными газонами.



Сейчас идет сбор заявок для реализации регионального проекта «Комфортное Поморье» в следующем, 2025-ом году. Если у вас есть идеи по развитию какой-либо территории, предлагайте!



Подробно о проекте «Комфортное Поморье», который появился по поручению губернатора Александра Цыбульского, на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.