Дмитрий Морев - друг собачников

В Архангельске наконец-то появится настоящая собачья площадке – заповедная мечта собаководов. Ее презентует глава города Дмитрий Морев:

- Пожалуй, самая оригинальная идея проекта «Комфортное Поморье» - учебно-дрессировочная площадка для собак. Сейчас идет ее создание в Соломбале в районе ул. Левачева.



Инициатива клуба кинологического спорта победила в конкурсе проекта «Комфортное Поморье» в прошлом году. Предложение нашло поддержку у горожан: к заявке инициаторы приложили 800 подписей.



Администрация Соломбальского округа заключила контракт с подрядчиком, который работает с опережением графика. За счет средств областного бюджета и софинансирования из городского проведена расчистка пустыря, подготовлено основание из песка, установлено ограждение. Сейчас завезен грунт и идет его планировка. А инициативная группа кинологов подключится к посеву травы, обеспечив трудовое участие.



Если у вас есть идеи по развитию нашего города, участвуйте в проекте «Комфортное Поморье»: вместе мы сделаем больше!



Подробно о проекте «Комфортное Поморье», который появился по поручению губернатора Александра Цыбульского, на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.



