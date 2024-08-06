Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев - друг собачников

В Архангельске наконец-то появится настоящая собачья площадке – заповедная мечта собаководов. Ее презентует глава города Дмитрий Морев:

- Пожалуй, самая оригинальная идея проекта «Комфортное Поморье» - учебно-дрессировочная площадка для собак. Сейчас идет ее создание в Соломбале в районе ул. Левачева.

 Инициатива клуба кинологического спорта победила в конкурсе проекта «Комфортное Поморье» в прошлом году. Предложение нашло поддержку у горожан: к заявке инициаторы приложили 800 подписей.

 Администрация Соломбальского округа заключила контракт с подрядчиком, который работает с опережением графика. За счет средств областного бюджета и софинансирования из городского проведена расчистка пустыря, подготовлено основание из песка, установлено ограждение. Сейчас завезен грунт и идет его планировка. А инициативная группа кинологов подключится к посеву травы, обеспечив трудовое участие.

 Если у вас есть идеи по развитию нашего города, участвуйте в проекте «Комфортное Поморье»: вместе мы сделаем больше!

 Подробно о проекте «Комфортное Поморье», который появился по поручению губернатора Александра Цыбульского, на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.


09 сентябрь 17:00 | : Политика

Главные новости


Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю
А был ли юбилей? Сомнения архангелогородца Михаила

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (98)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20