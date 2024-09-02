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"Комфортное Поморье" шагает по Архангельску под присмотром общественников

Реализация всех инициатив нового проекта «Комфортное Поморье» находится на контроле активистов городского Общественного совета. Это подтверждает глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев:

 - Округам и департаментам, которые заключают контракты на выполнение работ, я поручил оказывать содействие общественникам. Их непредвзятый взгляд необходим, чтобы идеи горожан были воплощены в жизнь с максимальной эффективностью.

 Комиссия Общественного совета уже провела контрольный выезд на 4 из 11 объектов. Так, при осмотре создания мурала с портретом Гагарина на пятиэтажке при въезде в город из Соломбалы появилось предложение – оценить возможность организации подсветки изображения.

 На месте устройства тротуара по ул. Ильича общественники увидели этап демонтажа: подрядчику поставлена задача ускоряться, чтобы провести асфальтирование до продолжительных осенних дождей.

 В парке «Пионерский» в Цигломени кипит работа: первый шаг к возрождению территории отдыха – уборка зарослей.

 Ремонт проезда вдоль дома на ул. Почтовый тракт, 30 уже завершен: такую заявку в прошлом году подали активные жители этого дома. На средства экономии от закупочных процедур решено дополнительно отремонтировать въезд со стороны первого подъезда.

 Все замечания комиссия Общественного совета отражает в оценочном чек-листе, и администрация города учитывает их в дальнейшей работе.


16 сентябрь 12:31 | : Политика

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