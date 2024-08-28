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В Архангельске начался бум "Комфортного Поморья"

До завершения приемной кампании проекта «Комфортное Поморье» остается еще неделя. Глава города Дмитрий Морев сообщил, что именно сейчас ожидается бум поступления заявок от инициативных архангелогородцев.

- Многие организации и активисты завершают оформление документов и сбор подписей. Содействие им оказывают все – от депутатов до администраций округов. Встречи проводятся и в округах, и на местах планируемого благоустройства, - отметил Дмитрий Морев.

 В этом году заявки поступают даже от подростков. Горожане видят, что предложения воплощаются в жизнь – идет ремонт проездов и тротуаров, создаются красочные граффити на фасадах домов, благоустраиваются территории.

 До 1 октября идет сбор заявок на 2025 год. Если у вас есть задумки по развитию какой-либо территории, предлагайте!

 Подробно о проекте «Комфортное Поморье», который появился по поручению губернатора Александра Цыбульского, на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.


23 сентябрь 15:59 | : Политика

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