В Архангельске начался бум "Комфортного Поморья"

До завершения приемной кампании проекта «Комфортное Поморье» остается еще неделя. Глава города Дмитрий Морев сообщил, что именно сейчас ожидается бум поступления заявок от инициативных архангелогородцев.



- Многие организации и активисты завершают оформление документов и сбор подписей. Содействие им оказывают все – от депутатов до администраций округов. Встречи проводятся и в округах, и на местах планируемого благоустройства, - отметил Дмитрий Морев.



В этом году заявки поступают даже от подростков. Горожане видят, что предложения воплощаются в жизнь – идет ремонт проездов и тротуаров, создаются красочные граффити на фасадах домов, благоустраиваются территории.



До 1 октября идет сбор заявок на 2025 год. Если у вас есть задумки по развитию какой-либо территории, предлагайте!



Подробно о проекте «Комфортное Поморье», который появился по поручению губернатора Александра Цыбульского, на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.



