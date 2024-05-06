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Дмитрий Морев взял благоустройство Цигломени под личный контроль

Глава Архангельска рассказал, как он провел трудовую пятницу:

- Сегодняшний день я посвятил поездке в Цигломень. В этом году мы уделили особое внимание Цигломенскому округу и реализуем несколько проектов благоустройства одновременно.

 Идет подготовка к строительству новой линии освещения по ул. Первый рабочий квартал и завершен основной объем дорожных работ. Две улицы, по которым идет автобус № 31, приведены в нормативное состояние. Это ул. Цигломенская и ул. Кирпичного завода. Организована разворотная площадка для общественного транспорта. На следующей неделе подрядчик займется отсыпкой обочин и прольет битумом два участка дороги, которые в объемы ремонта не вошли.

 По маршруту автобуса нам еще остается отремонтировать ул. Куйбышева. Будем планировать на следующие периоды, поскольку финансирование ограничено - возможности выполнить всё в один год мы не имеем.

 Вместе с депутатом от округа Натальей Братиной мы посетили квартал новостроек. Красивые дома, детские и спортивные площадки, но застройщик не завершил вывоз строительного мусора. Мы направим ему обращение. А вопрос с ремонтом проезда к социальным домам с ул. Пустошного уже решен: этим летом наш подрядчик его отремонтирует.

 У спортзала на ул. Ленинской уже началось создание стадиона. Предусмотрено полноценное освещение, 4 беговых дорожки с прорезиненным покрытием и футбольное поле с естественным газоном. Рядом в рамках проекта «Комфортное Поморье» приступаем к первому этапу благоустройства Пионерского парка.

 Все проекты Цигломени останутся на моем личном контроле вплоть до приемки работ.


21 июнь 17:25 | : Политика / Экономика

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