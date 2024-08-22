Машину – в Авдеевку, продукты – в Мариуполь. Народный фронт из Архангельска

Представители Народного фронта погнали за ленточку автомобиль «Шевроле Нива», который по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина общественникам передала региональная прокуратура.
Машину повышенной проходимости тщательно проверили и подготовили к выполнению боевых задач. Внедорожник, новый комплект летней резины к нему и большую маскировочную сеть пригонят в одну из воинских частей на авдеевском направлении.
Особой миссией фронтовиков станет поездка в госпиталь Мариуполя. Пациентам учреждения доставят более ста банок грибного супа и печени трески.
Присоединяйтесь к сбору для наших парней: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.
Вещи и технику приносите в здание Федерации профсоюзов по адресу: Архангельск, проспект Троицкий, 39, 1 этаж, левое крыло.
(на фото - Алексей Нестеренко, представитель областной ячейки НФ)