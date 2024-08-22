Игорь Арсеньев: "Меня категорически не устраивает стиль работы ТГК-2"

Вслед за Дмитрием Моревым, свои претензии к работе ТГК-2 высказал глава Северодвинска в ходе еженедельной планерки с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Игорь Арсентьев:

- Достаточно серьезный разговор сегодня прошел с городскими тепловыми сетями. Меня категорически не устраивает, когда ресурсоснабжающая организация, фактически устраняя аварийные ситуации на магистральных сетях, называет это плановыми работами по «повышению надежности теплоснабжения». Зафиксированы случаи, когда на многоквартирных домах отсутствует циркуляция даже при наличии достаточной температуры на «подаче».

Разбираемся в каждом случае - управляющие компании отрабатывают заявки. Считаю, что жители вправе потребовать от ТГК-2 перерасчет за те дни, когда услуга была оказана некачественно.