Глава Северодвинска вступился за права женщины-инвалида

Событие произошло в ходе на еженедельной планёрке с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Рассказывает Игорь Арсентьев:



- По информации северодвинских тепловых сетей ПАО «ТГК-2», срок проведения гидравлических испытаний переносится. 4 июня горячую воду не отключат. Новая дата проведения испытаний тепловых сетей будет сообщена ресурсоснабжающей организацией позже.



Жители города обратили внимание на розлив стоков в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Первомайской. Специалисты уже выясняют причину и в ближайшее время устранят течь.



Затронули и вопрос проведения ямочного ремонта. Судя по состоянию дорожного полотна есть вопросы к качеству и составу битумной эмульсии. В таком виде ямочный ремонт принимать не будем-его придется переделать. Помимо прочего, у Северодвинска есть претензии к повреждению автомобилей после проведения работ подрядчиками. В случае подтверждения указанных фактов, рекомендую подрядчикам добровольно урегулировать вопросы компенсации понесенных жителями затрат.



Напомнил подрядчикам, что до 15 июня на городских магистралях в полном объеме должна быть нанесена дорожная разметка. А управляющие компании начинают приводить в порядок дворовые территории - ямочный ремонт, покос травы, покраска малых архитектурных форм.

От одного из жителей города поступило обращение по поводу обеспечения доступной среды для северодвинки, проживающей на Лебедева, 2. У жительницы есть проблемы со здоровьем и, к сожалению, выход на улицу для нее ограничен. Поручил директору СМУП «Жилищный трест» дать предложения по обеспечению доступной среды, постараемся помочь в этой ситуации.



