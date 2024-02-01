Игорь Арсентьев распек северодвинских коммунальщиков

Информация от первого лица города:

- Сегодня внепланово провел планёрку с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и подрядчиками, так как количество вопросов, которых у жителей города и у меня лично накопилось очень много.

Безусловно, начали с уборки улично-дорожной сети, пешеходных дорожек и территорий общего пользования. Конечно, снег растаял только недавно, но это не должно быть причиной переноса дат по уборке. В сжатые сроки, в течение недели, город должен быть приведен в порядок – на это настроил подрядчиков, коммунальные службы и управляющие компании.

Несмотря на открытые сроки ордера на производство земляных работ, попросил руководство цеха 19 привести в порядок пешеходную дорожку по улице Седова.

Достаточно много обращений по уборке контейнерных площадок и территорий рядом с ними: есть жалобы с Торцева, 65, Карла Маркса, 69, и из двора на улице Тургенева. Управляющие компании в ближайшее время отработают эти сигналы.

Есть адреса, с которыми точечно поработаем по наружному освещению в летний сезон. На Трудовом, 9 необходимо осветить дорогу вдоль МКД, чтобы дети безопасно возвращались из школы, во дворе Комсомольской 31,33,35 постараемся оперативно восстановить торшерную линию, а на Коновалова, 20 установим двухрожковые светильники, чтобы освещен был не только двор, но и детская площадка