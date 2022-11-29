Глава Северодвинска обещает обуздать непомерные аппетиты теплоэнергетиков

Игорь Арсентьев:
- Поступило коллективное обращение от жителей острова Ягры с просьбой решить вопрос по начислениям за услуги теплоснабжения. В связи с восстановительными работами на энергокотле на ТЭЦ-1 в нескольких жилых кварталах было произведено ограничение теплоснабжения.
Сегодня подготовим и направим письмо в адрес ТГК-2, чтобы они совместно с управляющей компаний провели проверку указанных фактов. При подтверждении этих фактов, мы будем настаивать на осуществлении перерасчета тем потребителям, где были зафиксированы факты несоответствия температуры в квартирах.
Отмечу, что вопросов по начислению платы за тепло, нарушениям температурного режима и деятельности управляющих компаний поступает достаточно много, но нет физической возможности ответить индивидуально каждому. Поэтому в ближайшее время проведу прямой эфир, где постараюсь максимально компактно и информативно ответить на наиболее важные вопросы.