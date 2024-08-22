Дмитрий Морев выписал нагоняй ТГК-2 за низкую температуру в квартирах

В социальных сетях множится количество жалоб на холод в квартирах, растет число респираторных заболеваний. Глава Архангельска назвал конкретного виновника безобразий:

- От управляющих компаний поступает множество жалоб на низкое давление и температуру теплоносителя, которые подает ТГК-2. И адреса совпадают с теми, о которых нам сообщают жители.



Считаю, что ТГК-2 не использовала летнее время для качественной подготовки к зиме и безответственно подошла к испытаниям в ходе гидравлики. И это послужило причиной напряженного вхождения в отопительный сезон.



Две недели со старта отопительного сезона, а ряд домов еще остается с холодными батареями. ТГК называет это «пониженными параметрами», а фактически речь идет об отсутствии тепла. Сегодня на городской планерке с руководителем теплоснабжающей компании Станиславом Ерехинским детально обсудили сроки устранения каждого повреждения на магистралях.



Так, несколько домов в районе улиц Стрелковая, Смольный Буян, Урицкого, Коммунальная не получают параметры из-за дефекта на теплотрассе по ул. Дзержинского. Руководство ТГК-2 заверило, что сегодня подготовят место проведения работ, и завтра ремонт будет выполнен. Также в срочном порядке начались работы в Соломбале, где сегодня без отопления остались здания на перекрестке улиц Кедрова и Адмирала Кузнецова.