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Дмитрий Морев выписал нагоняй ТГК-2 за низкую температуру в квартирах

В социальных сетях множится количество жалоб на холод в квартирах, растет число респираторных заболеваний. Глава Архангельска назвал конкретного виновника безобразий:

- От управляющих компаний поступает множество жалоб на низкое давление и температуру теплоносителя, которые подает ТГК-2. И адреса совпадают с теми, о которых нам сообщают жители.

 Считаю, что ТГК-2 не использовала летнее время для качественной подготовки к зиме и безответственно подошла к испытаниям в ходе гидравлики. И это послужило причиной напряженного вхождения в отопительный сезон.

 Две недели со старта отопительного сезона, а ряд домов еще остается с холодными батареями. ТГК называет это «пониженными параметрами», а фактически речь идет об отсутствии тепла. Сегодня на городской планерке с руководителем теплоснабжающей компании Станиславом Ерехинским детально обсудили сроки устранения каждого повреждения на магистралях.

 Так, несколько домов в районе улиц Стрелковая, Смольный Буян, Урицкого, Коммунальная не получают параметры из-за дефекта на теплотрассе по ул. Дзержинского. Руководство ТГК-2 заверило, что сегодня подготовят место проведения работ, и завтра ремонт будет выполнен. Также в срочном порядке начались работы в Соломбале, где сегодня без отопления остались здания на перекрестке улиц Кедрова и Адмирала Кузнецова.

07 октябрь 12:11 | : Экономика / Скандалы

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