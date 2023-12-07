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Глава Северодвинска обещает добиться перерасчета оплаты за тепло

Игорь Арсентьев обратился к жителям города:

- Довожу информацию о ситуации на ТЭЦ-1: после
 аварийно-восстановительных работ станционный котёл №7 включен в главный паропровод. Ориентировочно к 19 часам ожидается выход на нормативные параметры теплоснабжения. Также завершен ремонт резервного котла, в данный момент проводятся гидравлические испытания для обеспечения его герметичности.

 Вижу ваши обращения о том, будет ли сделан перерасчёт, а также читаю недовольные комментарии жителей по поводу цифр перерасчета за декабрь. На первом же рабочем совещании с ресурсоснабжающими организациями обязательно подниму вопрос о проведении объективного перерасчёта за некачественно оказанную услугу.

06 январь 15:03 | : Экономика

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