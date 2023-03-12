Глава Северодвинска дал по рукам жадным управляшкам

Это произошло сегодня в ходе еженедельной планерки. Передаем слово Игорю Арсентьеву:

- После выездов по обращениям жителей на конкретные адреса, сделал вывод, что диалог управляющих компаний с жильцами выстроен не на должном уровне. Северодвинцы не всегода знают, как составляется смета работ по дому, не всегда устраивает горожан и отчёт управляющих организаций. Очевидно, что на фоне этого предложения управляющих компаний о повышении тарифа вызывают справедливое непонимание у жителей. Мной принято решение, что в ближайшее время управляюшие компании с муниципальным началом не будут поднимать вопрос об изменении тарифа. Сначала организации наладят диалог с жильцами и доступно расскажут о своей работе в рамках действующего тарифа.



Сегодня начались тепловые испытания, которые проводят северодвинские городские тепловые сети. Обсудили с управляющими компаниями, что ситуация должна быть на контроле у каждого руководителя до полного завершения работ. В случае возникновения аварийных ситуаций, реакция должна быть максимально оперативной. По итогам месяца обязательно поднимем вопрос о перерасчете.



Перед подрядчиками, которые будут в ближайшее время заниматься содержанием города, поставил задачу предоставить до конца дня план по уборке города. Чтобы было удобнее контролировать процесс – график будет разбит по улицам. Управляющие компании тоже настроены на уборку своих дворов – уже начаты субботники. К майским праздникам все территории должны быть приведены в порядок.