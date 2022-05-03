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В Архангельской области продолжается оживление на рынке труда

Аналитики hh.ru проанализировали динамику активности соискателей Архангельской области за последнее время. Выяснилось, что за месяц жители области стали на 7% чаще выходить на рынок труда. Таким образом, необычно высокая активность соискателей этим летом продолжает держаться в Архангельской области.

«Если сравнить соискательскую активность жителей Архангельской области, в этом году по сравнению с прошлым, мы увидим общую тенденцию роста – люди стали чаще выходить на рынок труда, интересоваться подработкой, а также мониторить ситуацию и развивать карьерную траекторию. Так, сейчас жители Архангельской области разместили на hh.ru уже на 22% резюме больше по сравнению с июльскими показателями 2021 года. При такой ситуации работодатели могут оперативно находить нужных сотрудников и закрывать вакансии, а бизнес не простаивает в поисках персонала. Важно, что несмотря на рост числа соискателей, резкого увеличения конкуренции за рабочие места, и как следствие сложностей с поиском новой работы, пока не наблюдается», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Аналитика показывает, что прямо сейчас представители 17 из 27 профессиональных сфер Архангельской области находятся в активной фазе поиска работы и подработки. Лидерами по числу новых резюме и выходу на рынок труда за последнее время стали выпускники вузов и студенты – они разместили на 18,5% резюме больше, чем в начале лета. Ещё активно ищут работу преподаватели и научные работники (+17,3% новых резюме), представители спортивной сферы и сферы красоты (+12,4%), юристы (+8%), закупщики (+6,9%), а также медицинские работники (+6,7% резюме).

В свою очередь снизили активность на данный момент и стали меньше интересоваться трудоустройством архангелогородцы, имеющие опыт работы в госсекторе, банковские служащие, а также специалисты из сферы добычи сырья и топ-менеджеры.

Среди регионов СЗФО наибольшая активность соискателей, которым срочно требуется работа, за месяц зафиксирована в Псковской области (+10% новых резюме за месяц), в Калининградской области (8,8%) и в Новгородской области (8,1%). Жители этих регионов обогнали по активности на рынке труда и поиску новой работы москвичей (+3,3% новых резюме за месяц), краснодарцев (+6,7%) и ярославцев (+6,3%).  

 

15 август 08:45 | : Экономика

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