К зиме жители Архангельской области активизировались в поисках работы

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда по итогам октября и выяснили, что жители Архангельской области стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. За месяц рынок труда наполнился более 17 000 кандидатами. Это на 5% больше, чем месяц назад.

Самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Архангельской области оказались представители сфер страхования, домашнего персонала и транспорта (число новых резюме от представителей этих сфер выросло на 8% относительно прошлого месяца в каждой сфере). Также активно ищут работу работники туризма и общепита, рабочий персонал и специалисты автомобильного бизнеса (по +7% в каждой сфере), а также администраторы, представители добычи сырья и юристы (по +6%).

Кроме того, более активно выходят на рынок труда в преддверии зимних каникул представители сферы сельского хозяйства, врачи и работники сферы продаж. Увеличили активность и бухгалтеры, специалисты по управлению персоналом. Всего 3 сферы, где активность соискателей за месяц стала меньше – это область науки и образования, высший менеджмент и консалтинг (-1% резюме за месяц в каждой сфере).

Интересно, что на рынок труда стали также чаще выходить молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Число резюме от них за месяц увеличилось на 54%. В данном случае активность этой группы населения традиционно связана с поиском подработки ближе к новогодним каникулам.

(фото с https://fikiwiki.com/kartinki/1668-kartinki-ischu-rabotu-45-foto.html)



