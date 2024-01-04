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В Архангельской области увеличился спрос на рационализаторов

Аналитики hh.ru выяснили, что у работодателей выросла потребность в работниках-рационализаторах, которые могут не только вносить новые предложения по улучшению условий труда, но и просчитывать экономическую эффективность таких предложений.

Аналитика рынка труда в первой половине 2024 года показывает, что компании стали больше ценить и предлагать работу соискателям с рационализаторской жилкой и желанием внедрять новые технологии. Так, с начала года в целом по РФ компании искали более 2,7 тыс. рационализаторов, что на 70% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В целом по СЗФО спрос на специалистов, умеющих описывать рацпредложения, просчитывать эффективность новинок, а также помогать коллегам выдвигать и внедрять новшества в работу вырос за год на 30%. В Архангельской области потребность в рационализаторах у компаний в годовом выражении выросла в 1,3 раза. 

Наиболее часто компании ждут, что рационализаторством будут заниматься технологи, инженеры-конструкторы, сервисные инженеры, а также экономисты. 

Наибольшую потребность в рационализаторах сейчас испытывают компании из сферы строительства (18% или каждая пятая вакансия для рационализаторов приходится на эту отрасль). Также в пятёрку отраслей с максимальной потребностью в рац. специалистах вошли компании, занимающиеся производством промышленного оборудования (12% вакансий от всего объёма), работодатели-производители электроники (7%), а также добывающие компании и работодатели из металлургической сферы (5%).

При этом работодатели предъявляют к рационализаторам достаточно высокие требования. Так, у почти каждой второй компании (в 43% вакансий) от таких специалистов требуется опыт работы с рац. предложениями не менее 3-6 лет. Более 2\3 компаний (87%) требуют, что рационализаторы работали на территории компании, и лишь 1% работодателей готовы предоставить таким специалистам возможность трудиться удаленно. 

Примечательно, что рационализаторская деятельность привлекает и самих работников. Так, согласно опросу hh.ru, сразу 54% опрошенных жителей СЗФО для улучшения эффективности своей работы и производительности компании постоянно стараются вносить рационализаторские предложения. Наиболее активно стараются улучшить рабочий процесс топ-менеджеры (сразу 64% опрошенных), транспортники, маркетологи и работники сферы продаж (по 60% в каждой проф. сфере). А вот «ленятся» и не размышляют, как сделать работу проще и легче чаще всего строители.  

Рейтинг актуальных вакансий, связанных с рационализаторством: 

1.      Экономист (инженер-нормировщик), от 45 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99248298

2.      Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346996 (Вахта)

3.      Начальник участка, от 340 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99015282 (Вахта)

4.      Старший горный мастер, от 250 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99075428 (Вахта)

5.      Инженер АСУ и КИПиА, до 150 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101073261 (Вахта)

6.      Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346995 (Вахта)

7.      Мастер участка, до 120 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99539551 (г. Выборг)

8.      Мастер электромонтажного участка, до 140 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101338356 (Вахта)

9.      Инженер-наладчик, от 150 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/98323276 (Вахта)

10.   Руководитель проекта (строительство), до 260 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99788778 (Вахта) 

10 июнь 08:00 | : Экономика

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