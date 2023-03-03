В Архангельской области спрос на инженеров растет параллельно с зарплатами

Аналитика рынка труда показывает, спрос на новых инженеров в России достаточно высокий: компании разместили более 78 000 новых вакансий в сфере инженерии только в феврале. Это на 66% больше, чем зимой 2022 года. Работодатели Архангельской области также не отстают – рост новых вакансий для инженеров +23% по сравнению с прошлогодними показателями.

Наибольший спрос на инженеров всевозможных специализаций (системный инженер, инженер ПНР, инженер по качеству, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог, инженер по эксплуатации, инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер ПТО и др.) испытывают компании из строительной отрасли – здесь размещено 17% новых вакансий за месяц. На втором месте по спросу на инженеров и числу новых рабочих мест – работодатели из ИТ-сектора (11% вакансий), на третьем компании из сферы приборостроения и производства бытовой техники и электроники (7%).

«Также в топ отраслей по наиболее высокому спросу на инженеров вошли тяжелое машиностроение, металлургия, ретейл, сферы энергетики, нефти и газа, телекоммуникаций и добывающая отрасль. В данном случае мы видим, что нехватка инженеров наблюдается повсеместно в десятках отраслей рынка труда. В среднем на одно рабочее место в России откликаются порядка 3-4 кандидатов-инженеров. В Архангельской области не более 5 человек на место. Это норма», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

При этом в архангельском сегменте рынка труда в сфере инженерии произошли изменения. Зарплата в вакансиях для инженеров выросла на 15% или 7500 рублей (до 57 500 рублей). Максимальные зарплаты для инженеров Архангельской области могут доходить до 150 000, 180 000 рублей.

У компаний, ищущих инженеров, существенно вырос спрос на кандидатов, готовых работать по вахте: +54% вахтовых инженерных вакансий. Но при этом работодатели стали на 17% реже предлагать инженерам работу на удаленке. Между тем компании, которым требуются инженеры, стали более лояльны к соискателям без опыта и недавним студентам: для них на 28% выросло число доступных вакансий. Кроме того, компании стали чаще приглашать начинающих инженеров пройти стажировку с возможностью дальнейшего закрепления в компании: +81% подобных предложений о работе по сравнению с прошлогодними показателями.

(фото с https://www.dp.ru/a/2023/03/03/Za_poslednij_god_spros_na)