Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прогноз осеннего рынка труда

Динамика вакансий по итогам августа показывает традиционный и сезонный рост спроса на ряд профессий со стороны работодателей. Так, к осени, как правило, у работодателей по всей стране увеличивается спрос на работников сферы науки и образования, а также репетиторов и воспитателей: +5,6% новых вакансий за последнюю неделю по всей России. Эксперты hh.ru подготовили обзор в каких ещё сферах может вырасти потребность в работниках.

 В преддверии очередного делового сезона (сентябрь-октябрь) компании по всей стране уже начали набор персонала в сфере фитнеса (+3,8% новых вакансий) и салонов красоты, в автобизнесе (+2,2%), в транспортном (+2%) и рабочем секторе (+2,5%), а также в области искусства и массмедиа (+2,5%). Бизнес готовится к активной работе осенью и все больше ищет, и нанимает административный (+2,6%) и домашний персонал (+4,3%), специалистов из сферы продаж (+2%) продавцов, кассиров, менеджеров по работе с клиентами, администраторов торговых залов и т. п.

Также на фоне всё возрастающей заболеваемости в целом по стране и в особенности в крупных городах, у работодателей уже начала расти потребность в лечащих врачах и младшем медперсонале. Так, если в середине августа спрос на этих специалистов за неделю составил +0,2%, то на последней недели августа уже +2,3% новых вакансий. Есть вероятность, что уже к началу сентября потребность в медиках и фармацевтах может стать более выраженной и острой.

 «Ещё одна категория работников, на которых после февральских событий все более выраженно растёт спрос – это сервисные инженеры. Данную тенденцию подтверждает и динамика вакансий. Так, по итогам августа российские работодатели разместили более 1 600 новых вакансий для сервисников. Это на 38% больше, чем в июле. Причем спрос на этих специалистов достаточно выражен у компаний из самых разных отраслей: так, 23% вакансий для сервисных инженеров разместили работодатели из отрасли «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», ещё 16% рабочих предложений приходится на ИТ-сектор, 13% - на компании из области приборостроения, 8% - на компании оказывающие услуги бизнесу, 6% вакансий для сервисников размещено в ретейле», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 Соискатели видимо также решили предвосхитить спрос у работодателей и уже сейчас начали выходить на рынок труда. Отметим, что в предыдущие годы подобной соискательской активности на протяжение всего лета не наблюдалось. Люди обычно выходят на рынок труда более активно в сентябре. Сейчас же на протяжение всего лета россияне активно мониторили рынок и искали работу или подработку.

Так, увеличение числа активных резюме наиболее заметно за последнюю неделю среди медицинского персонала и врачей (+1,7%), в научно-образовательной сфере среди педагогов и репетиторов (+1,6%), в области административного персонала (+1,4%), активно выходят на рынок труда бухгалтеры (+1,2%), закупщики (+1% новых резюме по всей стране), юристы и ИТ-специалисты (+1% соискателей в каждой сфере).

25 август 08:04 | : Экономика

Главные новости


Песни без слов. Джордж Скарулис
Знойное лето 22-го года. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (304)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20