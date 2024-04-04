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В Поморье выросла восстребованность работников с инвалидностью

Аналитики hh.ru в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов выяснили, какова ситуация с построением карьеры для таких соискателей, какие профессии наиболее доступны для них, а также как меняются зарплаты в инклюзивных вакансиях. 

Всего, по данным Росстата, на начало 2023 года в России было 11,7 млн инвалидов, из них 4,15 млн - трудоспособного возраста. По данным Общественной палаты, трудоустроены из них были порядка 1 млн. человек. 

Между тем аналитика российского рынка труда показывает, что инклюзия становится всё более глубокой. Так, число вакансий, за январь-апрель 2024 года, размещённых на hh.ru и доступных для людей с инвалидностью достигло 90,7 тыс. По сравнению с тем же периодом 2023 года, когда было размещено порядка 62,4 тыс. вакансий, количество предложений о работе, доступных инвалидам, в этом году выросло на 45% по всей стране.

 

В разрезе регионов СЗФО абсолютным лидером по числу вакансий, доступных соискателям с инвалидностью оказался Петербург – более 9,3 тыс. вакансий с января по апрель было размещено здесь местными работодателями. Причем по сравнению с тем же периодом 2023 года местные компании стали размещать инклюзивные вакансии на 83% чаще. На втором месте по числу вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в СЗФО – Ленобласть (более 1 тыс. вакансий, что на 50% больше, чем в начале 2023. На третьем месте – Калининградская область (более 800 вакансий для инвалидов, что на 81% больше, чем в прошлом году). При этом сильнее всего год к году число инклюзивных вакансий в СЗФО выросло в Новгородской области – сразу на 108%. В целом по СЗФО готовность работодателей брать инвалидов на работу выросла на 73%, что превышает общероссийскую динамику. 

 

Количество вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в регионах СЗФО и динамика спроса на соискателей с ОВЗ за год, по данным hh.ru:

 

регион

весна 2024

динамика за год

Архангельская область

337

53%

Вологодская область

725

27%

Калининградская область

804

81%

Ленинградская область

1047

50%

Мурманская область

380

38%

Ненецкий АО

22

-27%

Новгородская область

421

108%

Псковская область

354

84%

Республика Карелия

250

91%

Республика Коми

192

39%

Санкт-Петербург

9336

83%

СЗФО в целом 

13868

73%

Россия в целом 

90700

45%

 (фото с https://www.pinesfederal.com

 

06 май 08:30 | : Экономика

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