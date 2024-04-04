В Поморье выросла восстребованность работников с инвалидностью

Аналитики hh.ru в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов выяснили, какова ситуация с построением карьеры для таких соискателей, какие профессии наиболее доступны для них, а также как меняются зарплаты в инклюзивных вакансиях.

Всего, по данным Росстата, на начало 2023 года в России было 11,7 млн инвалидов, из них 4,15 млн - трудоспособного возраста. По данным Общественной палаты, трудоустроены из них были порядка 1 млн. человек.

Между тем аналитика российского рынка труда показывает, что инклюзия становится всё более глубокой. Так, число вакансий, за январь-апрель 2024 года, размещённых на hh.ru и доступных для людей с инвалидностью достигло 90,7 тыс. По сравнению с тем же периодом 2023 года, когда было размещено порядка 62,4 тыс. вакансий, количество предложений о работе, доступных инвалидам, в этом году выросло на 45% по всей стране.

В разрезе регионов СЗФО абсолютным лидером по числу вакансий, доступных соискателям с инвалидностью оказался Петербург – более 9,3 тыс. вакансий с января по апрель было размещено здесь местными работодателями. Причем по сравнению с тем же периодом 2023 года местные компании стали размещать инклюзивные вакансии на 83% чаще. На втором месте по числу вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в СЗФО – Ленобласть (более 1 тыс. вакансий, что на 50% больше, чем в начале 2023. На третьем месте – Калининградская область (более 800 вакансий для инвалидов, что на 81% больше, чем в прошлом году). При этом сильнее всего год к году число инклюзивных вакансий в СЗФО выросло в Новгородской области – сразу на 108%. В целом по СЗФО готовность работодателей брать инвалидов на работу выросла на 73%, что превышает общероссийскую динамику.

Количество вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в регионах СЗФО и динамика спроса на соискателей с ОВЗ за год, по данным hh.ru:

регион весна 2024 динамика за год Архангельская область 337 53% Вологодская область 725 27% Калининградская область 804 81% Ленинградская область 1047 50% Мурманская область 380 38% Ненецкий АО 22 -27% Новгородская область 421 108% Псковская область 354 84% Республика Карелия 250 91% Республика Коми 192 39% Санкт-Петербург 9336 83% СЗФО в целом 13868 73% Россия в целом 90700 45%

(фото с https://www.pinesfederal.com)