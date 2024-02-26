Бригады РВК-Архангельск ликвидируют утечки на водопроводных сетях

Аварийно-ремонтные бригады РВК-Архангельск за минувшие сутки – 27 марта и в ночь на 28-е - устранили 22 повреждения на сетях водоснабжения. Часть из них были непосредственно на трубопроводах, часть – на транзитах, и практически треть составляют течи из колодцев.



27 марта такие течи были устранены в смотровых камерах на улицах Абрамова,9, Гайдара,21, Северодвинской, 82/1, Тимме, 17/1 и набережной Северной Двины, 100. Сегодня работы велеась еще в нескольких колодцах – это перекрестки Троицкого проспекта с улицами Суворова и Комсомольской, ул.Иоанна Кронштадтского,15, пр.Обводный канал, 145/1, ул.Вельская,3.



- Каждый колодец перед тем, как устранять течь, необходимо подготовить. В первую очередь – отогреть и обследовать. Есть у нас такое выражение – «прожечь лед». Для этого с бригадой работает водогрейная машина или парогенератор. Когда колодец полностью отогрет, с него скачивают воду, слесарь спускается туда и проводит визуальное обследование. Обычно причину видно сразу. Это может быть течь по раструбам – местам соединения чугунной трубы, течь пожарного гидранта или соединительной муфты, течь по задвижке или по фланцам запорной арматуры. Зачастую достаточно заменить соединительные болты, в более сложных случаях - поставить ремонтную муфту или полностью поменять запорную арматуру, - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.



Отметим, что состояние запорной арматуры в колодцах – такое же, как и состояние чугунных труб, проложенных в Архангельске в 40-70-е годы прошлого века. РВК-Архангельск на протяжении пяти лет ведет планомерную замену задвижек и ремонт содержимого колодцев.



Только в 2023 году заменено 45 единиц запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения, выполнен ремонт и замена деталей 41 водопроводного колодца. Однако заменить ЗРА во всех колодцах одномоментно невозможно – стоимость одного комплекта в зависимости от диаметра составляет более 500 тысяч рублей. Несмотря на такие исходные параметры, водоканал делает все необходимое, чтобы потребители всегда были обеспечены водой.