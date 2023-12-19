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"РВК-Архангельск" победил течь в районе набережной Северной Двины

Все восстановительные работы на сетях под мостиком на пересечении набережной Северной Двины и улицы Гайдара. завершены к 4 утра ремонтными бригадами «РВК-Архангельск». Сейчас производится засыпка котлована и уборка наледи.

 Работы проводились в два этапа – сначала 14 января устранили утечку, поставив ремонтную муфту. Затем, в ночь на 17 января, произвели замену запорно-регулирующей арматуры. Восстановительные мероприятия были спланированы так, чтобы минимизировать последствия отключения водоснабжения – пришлось перекрывать воду для больничного городка, первой поликлиники и городского травмпункта.

Поэтому было выбрано воскресенье, чтобы медперсонал больницы успел запастись водой, и ночь, когда водоразбор минимален.


 

17 январь 14:31 | : Экономика

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