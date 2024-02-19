РВК-Архангельск отчитался о проведенных ремонтных работах

РВК-Архангельск ведет работы по устранению течей на водопроводных сетях



Бригады цеха водопровод в усиленном составе сегодня, как и всегда, трудятся по всем районам города. Компания назвала конкретные адреса:



- Садовая,4 - устранена течь из колодца.

Пирсовая,45/1 – место повреждения найдено, ставим ремонтный хомут.

Гайдара,52 (у ТЦ «Сафари») – течь из колодца в двух местах; в одном уже устранена, ведутся работы по второй.

Школьная, 84 – течь из земли, бригада ведет раскопку. Грунт промерзший, работаем с гидроклином.

Набережная Северной Двины, 29 – устранили течь из колодца.

Перекресток набережной Северной Двины и Садовой – работаем по замене болтовых соединений в колодце. Эта же бригада займется течью на Воскресенской,1.

Воронина, 32/2 – устраняем течь из колодца.

Шкулева,9 – ведем раскопку.

Дежневцев, 15 – устраняем течь из земли.

Параллельно ведется обследование, чтобы определится с характером течей и способами их устранения по адресам:

- ул.Чумбарова-Лучинского,6,

ул.Квартальная, 7/1,

ул.Урицкого, 46,

ул.Розы Люксембург,42,

пр.Ленинградский,161.