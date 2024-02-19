РВК-Архангельск отчитался о проведенных ремонтных работах

РВК-Архангельск ведет работы по устранению течей на водопроводных сетях
Бригады цеха водопровод в усиленном составе сегодня, как и всегда, трудятся по всем районам города. Компания назвала конкретные адреса:
- Садовая,4 - устранена течь из колодца.
Пирсовая,45/1 – место повреждения найдено, ставим ремонтный хомут.
Гайдара,52 (у ТЦ «Сафари») – течь из колодца в двух местах; в одном уже устранена, ведутся работы по второй.
Школьная, 84 – течь из земли, бригада ведет раскопку. Грунт промерзший, работаем с гидроклином.
Набережная Северной Двины, 29 – устранили течь из колодца.
Перекресток набережной Северной Двины и Садовой – работаем по замене болтовых соединений в колодце. Эта же бригада займется течью на Воскресенской,1.
Воронина, 32/2 – устраняем течь из колодца.
Шкулева,9 – ведем раскопку.
Дежневцев, 15 – устраняем течь из земли.
Параллельно ведется обследование, чтобы определится с характером течей и способами их устранения по адресам:
- ул.Чумбарова-Лучинского,6,
ул.Квартальная, 7/1,
ул.Урицкого, 46,
ул.Розы Люксембург,42,
пр.Ленинградский,161.