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РВК-Архангельск отчитался о проведенных ремонтных работах

РВК-Архангельск ведет работы по устранению течей на водопроводных сетях

 Бригады цеха водопровод в усиленном составе сегодня, как и всегда, трудятся по всем районам города. Компания назвала конкретные адреса:

 - Садовая,4 - устранена течь из колодца.
 Пирсовая,45/1 – место повреждения найдено, ставим ремонтный хомут.
 Гайдара,52 (у ТЦ «Сафари») – течь из колодца в двух местах; в одном уже устранена, ведутся работы по второй.
 Школьная, 84 – течь из земли, бригада ведет раскопку. Грунт промерзший, работаем с гидроклином.
 Набережная Северной Двины, 29 – устранили течь из колодца.
 Перекресток набережной Северной Двины и Садовой – работаем по замене болтовых соединений в колодце. Эта же бригада займется течью на Воскресенской,1.
 Воронина, 32/2 – устраняем течь из колодца.
 Шкулева,9 – ведем раскопку.
 Дежневцев, 15 – устраняем течь из земли.

Параллельно ведется обследование, чтобы определится с характером течей и способами их устранения по адресам:
 - ул.Чумбарова-Лучинского,6,
 ул.Квартальная, 7/1,
 ул.Урицкого, 46,
 ул.Розы Люксембург,42,
 пр.Ленинградский,161.

22 март 10:58 | : Экономика

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