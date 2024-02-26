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РВК-Архангельск устраняет аварии на сетях в круглосуточном режиме

За минувшие три дня специалисты РВК-Архангельск устранили 33 течи, еще по пяти адресам бригады работают сегодня. Дополнительно обследовано 10 адресов: шесть участков сетей не состоят на балансе компании (принадлежат другим собственникам), по четырем адресам утечек на водопроводных сетях не выявлено. В поселке Гидролизного завода запланированы масштабные работы по перекладке сетей  до конца апреля.

Всего в списке на устранение, который находится на контроле руководства города, 51 объект.  В субботу, 23 марта, глава города Дмитрий Морев лично проинспектировал ход работ, которые вели аварийно-ремонтные бригады РВК-Архангельск. 

«Высокая аварийность на сетях водоснабжения связана с сезонностью. Аварии в основном происходят осенью в период промерзания грунтов и весной, когда грунты оттаивают. Сети в это время испытывают на себе давление от движения грунтов, поэтому на трубах происходят порывы. У РВК-Архангельск сейчас выведено на работу от шести до девяти бригад в зависимости от времени суток. Работы ведутся круглосуточно в хорошем темпе. Только за пятницу была устранена 21 течь. Наша задача – максимально быстро отработать все аварии и вернуть людям воду», - прокомментировал по результатам рабочей поездки глава Архангельска Дмитрий Морев.

Директор по производству водоканала Александр Неумоин и мастера на объектах рассказали градоначальнику об особенностях работ на каждом участке. Так, доступ к некоторым колодцам сейчас затруднен: его нужно отогреть прежде, чем добраться до запорной арматур,. Грунты также плохо поддаются ковшу экскаватора, поскольку минусовые температуры и образовавшийся от утечки лед сковали землю. Из-за этого практически на каждой раскопке приходится использовать гидроклин.

«Сегодня весь автопарк компании выведен на объекты. Логистика автотранспорта спланирована так, чтобы, закончив в одном месте, экскаватор, кран или илосос перемещались на другой адрес. Работа всех бригад и  Центральной диспетчерской службы также переформатирована для максимально быстрого реагирования на ситуацию. Увеличено количество не только утренних, но и ночных бригад, - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин. - Мы стараемся максимально быстро и эффективно отработать по всем адресам и приносим горожанам извинения за временные отключения воды и шум техники ночью».

25 марта ведутся работы на Ленинградском проспекте в районе домов 159 и 343, на перекрестках ул.Шубина и пр.Советских космонавтов, пр.Троицкий и ул.Вологодская, на пл.Терехина,9.

Отметим, что с начала года устранено 213 повреждений на сетях водоснабжения, при проведении работ переложено более полукилометра новых участков труб.

25 март 13:09 | : Экономика

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