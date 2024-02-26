Дмитрий Морев проверил ход работ по устранению водопроводной течи

Мэр Архангельска Дмитрий Морев утром 23 марта лично проверил ход работ по устранению утечек на сетях водопровода. Побеседовал с мастерами и рабочими, оценил оснащение техникой. О том, где и что делают специалисты компании, ему рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.



В планах 6 бригад цеха водопроводной сети РВК-Архангельск сегодня устранение 12 аварийных ситуаций. В настоящее время весь комплекс работ выполнен по четырём: на набережной Северной Двины, 4/1 и 110, на ул. Карла Либкнета,3 и пр. Ломоносова, 202/1.



Продолжаются работы на Набережной,6/1, Квартальной, 7/1, Вологодской,26.



Далее бригады поедут на объекты: Ломоносова,258/1, Ленинградский,343, Чумбарова-Лучинского,6 и ул. Сплавную.

Дмитрий Морев отметил, что из 53 повреждений на сетях, которые находятся на его личном контроле, только за минувшие сутки специалисты водоканала ликвидировали 21 течь. Назвал темп хорошим, пообещал выразил уверенность, что с поставленной задачей РВК-Архангельск справится в кратчайшие сроки.