В Архангельске ударно ведутся работы по ликвидации течи в центре города

Аварийно-ремонтные бригады РВК-Архангельск уже сутки ведут работы по поиску и устранению утечки на сетях водоснабжения в районе Троицкого проспекта, улицы Карла Либкнехта на пересечении с набережной Северной Двины.



Несколько раз специалисты ставили течеискатели, но пока тщетно. Сейчас на Троицком найден и отколот колодец, который при ремонте дорожного полотна был закатан в асфальт. Его отогревают, после чего туда «зайдут» течеискателем.



На месте работает три бригады водоканала и большое количество техники: экскаваторы, гидроклин, водогрейные и откачивающие машины.



Ситуация находится на контроле руководства РВК-Архангельск. Под отключением два многоквартирных дома и ряд административных зданий. Организован подвоз воды.

Закрыт временно проезд по Троицкому проспекту от Поморской до Карла Либкнехта. Возможно потребуется частичное перекрытие по четной стороне до Воскресенской. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.



- Приносим горожанам извинения за причинённые неудобства. Наши специалисты очень стараются скорее найти течь и устранить её, - прокомментировали ситуацию в компании «РВК-Архангельск».