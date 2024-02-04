РВК-Архангельск ликвидирует прорыв магистрали у Морвокзала

Ночью специалисты РВК-Архангельск провели необходимый комплекс работ, чтобы остановить течь магистрального водовода диаметром 250 мм в районе ул. Розы Люксембург,2.



Оперативно принято решение привлечь на помощь подрядную организацию Вира, чьи люди и техника были на месте уже через два часа.



Работы велись всю ночь и продолжатся без перерыва до завершения.



Выявлен дефект трубы (трещина) в двух местах. Специалисты будут выпиливать участок чугунной трубы, монтировать вставки на муфты.



Под отключением находятся следующие дома:



Набережная Северной Двины, 25 (Лицей)

Урицкого 1 (бизнес-центр)

Набережная Северной Двины 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 17, 22, 23, 25

Р.Куликова 1/1

Р.Люксембург 3, 5, 7, 8, 10, 10/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12, 17



Организован подвоз воды в 10.30. Места стоянок автоцистерны:

Набережная Северной Двины 12/1,14/1

Р.Куликова 1/1

Р.Люксембург 3, 7, 12



- Приносим горожанам извинения за доставленные неудобства. РВК-Архангельск и партнеры организации прилагают все усилия, чтобы максимально быстро вернуть воду, - заверили в пресс-службе компании.