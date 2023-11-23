В центре Архангельска завершены аварийные работы на водопроводных сетях

Аварийно-ремонтные работы на Троицком проспекте в районе улицы Карла Либкнехта завершены в час ночи 5 января.

Накануне поздно вечером специалистам РВК-Архангельск удалось выйти на течь - течеискатель не мог ничего показать, потому что дефект был на так называемой "пересечке" - не на основной магистрали д200, как предполагалось ,а на трубе диаметром 100 мм.

Дефект устранен, поставлен ремонтный хомут, магистраль открыта в 01.00, дома по Троицкому 41 и 64, а так же ряд отключенных для устранения аварии административных зданий, с водой.

В настоящее время цех по благоустройству приступил к работам по восстановлению территории.



