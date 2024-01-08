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"РВК-Архангельск" ведет работы по устранению течи в районе набережной

Ремонтные работы на сетях водопровода на пересечении набережной Северной Двины с улицей Гайдара запланированы на 15 января.

 Компания «РВК-Архангельск» в курсе проблемы, освещаемой в соцсетях, и понимает обеспокоенность горожан тем, что в районе мостика образовалась утечка воды. Сети обследованы, нужно заменить часть трубопровода в колодце. Наледь сегодня убирается.

 Для проведения работ необходимо отключить от водоснабжения 5 зданий, в том числе – больничный городок Северный медицинский центр имени Н.А. Семашко , городской травмпункт и Архангельская городская поликлиника № 1.

 В настоящее время проводится согласование земляных работ с городом и медучреждениями. Для нужд больницы будет организован подвоз воды. Уведомление об отключении будет своевременно опубликовано.

12 январь 12:25 | : Экономика

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