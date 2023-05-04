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Новое лицо улицы Воскресенской

О ходе ремонта знаковой улицы Архангельска рассказал градоначальник Дмитрий Морев:

- Большой объект в программе ремонта тротуаров на этот сезон - ул. Воскресенская от Суфтина до Обводного канала.

 Улица Воскресенская в любое время года полна людей, поэтому мы уделяем ей повышенное внимание. Уже благоустроили две протяженных аллеи – от дома № 6 до дома № 12. В прошлом году в рамках соглашения о социальном партнерстве между администрацией Архангельска и ГК «Росводоканал» обновили газоны от «Богатыря» до «Астры» с обеих сторон улицы. А после замены грунта высадили около 100 рябин и 200 кустарников.

 Еще в прошлом году я отметил для себя участок «уставшего» тротуара по четной стороне, где находятся детская музыкальная школа, региональное общество инвалидов «Надежда» и школа № 4. В этом году поручил департаменту транспорта включить эту дорожку в план первоочередного ремонта. Готовимся к заключению контракта и выполним работу в текущем сезоне!

19 июнь 14:17 | : Экономика

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